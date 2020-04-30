ФСБ ликвидировала трех готовивших теракты боевиков в Екатеринбурге
В Екатеринбурге Федеральная служба безопасности ликвидировала трех боевиков, которые готовили террористические акты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области.
«При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
В ночь с 29 на 30 апреля на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа вводился режим контртеррористической операции (КТО), который по ее завершении в 3.15 мск был снят.
По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), которые приводит «Интерфакс», трое боевиков готовили теракты. Их предотвратили силы ФСБ, сообщили агентству в информационном центре НАК. Изъяты оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства. «В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности», — сообщили в НАК.