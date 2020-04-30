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ФСБ ликвидировала трех готовивших теракты боевиков в Екатеринбурге

Ведомости

В Екатеринбурге Федеральная служба безопасности ликвидировала трех боевиков, которые готовили террористические акты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области.

«При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

В ночь с 29 на 30 апреля на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа вводился режим контртеррористической операции (КТО), который по ее завершении в 3.15 мск был снят.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), которые приводит «Интерфакс», трое боевиков готовили теракты. Их предотвратили силы ФСБ, сообщили агентству в информационном центре НАК. Изъяты оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства. «В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности», — сообщили в НАК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных