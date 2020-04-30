Песков: потенциала России достаточно для преодоления кризиса
Потенциала России достаточно для преодоления негативных последствий кризиса, обусловленного эпидемией коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
По словам Пескова, «страна обладает определенным потенциалом, этого потенциала достаточно для того, чтоб амортизировать любые негативные последствия мировых экономических кризисов, для того, чтоб амортизировать последствия нынешнего экономического кризиса». Он напомнил о ранее принятых двух пакетах мер по поддержке населения и бизнеса и не исключил, что «новый пакет еще последует». По словам Пескова, у российской экономики есть шестилетний опыт функционирования в условиях санкций. Их Песков назвал «бандитским рестрикциями». По его оценке, экономике России «удалось адаптироваться к враждебной окружающей среде», а это — «залог того, что в плане антикризисного продвижения у нас все получится неплохо»
Песков рассказал, что «можно робко надеяться» на то, что Россия уже вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но необходимо соблюдать ограничительные меры до 11 мая. По его словам, выход большого числа людей из изоляции приведет «к тому, что это будет не плато, а кривая опять поползет вверх». Он также рекомендовал обратить внимание на статистику по умершим от последствий болезни тем, кто требует быстрого смягчения ограничительных мер. «Риск очень большой — риск возобновления, волны, второй волны», — сказал пресс-секретарь президента. Он отметил, что губернаторы регионов будут самостоятельно выбирают тактику и стратегию ограничений и их снятия, внимательно, наблюдая за соблюдением режима на местах.
29 апреля Песков сообщил журналистам, что Кремль руководствуется пониманием, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса невозможно. По данным на 29 апреля, общее число заболевших COVID-19 в России — 99 399 человек, выздоровевших — более 10 000 человек. С начала эпидемии в России скончались 972 человека с COVID-19. Пятерка лидеров среди регионов по числу выявленных с начала эпидемии случаев коронавируса остается неизменной – Москва (50 656 заболевших), Подмосковье (10 917), Санкт-Петербург (3726), Нижегородская область (1794) и Дагестан (1231).