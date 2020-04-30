Песков: потенциала России достаточно для преодоления кризиса

Песков рассказал, что «можно робко надеяться» на то, что Россия уже вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но необходимо соблюдать ограничительные меры до 11 мая. По его словам, выход большого числа людей из изоляции приведет «к тому, что это будет не плато, а кривая опять поползет вверх». Он также рекомендовал обратить внимание на статистику по умершим от последствий болезни тем, кто требует быстрого смягчения ограничительных мер. «Риск очень большой — риск возобновления, волны, второй волны», — сказал пресс-секретарь президента. Он отметил, что губернаторы регионов будут самостоятельно выбирают тактику и стратегию ограничений и их снятия, внимательно, наблюдая за соблюдением режима на местах.