Адвокаты Москвы и Подмосковья попросили защиты от арендных платежей
Адвокатские палаты Москвы и Московской области обратились к региональным властям за поддержкой. Они просят отсрочить или снизить платежи за арендуемые помещения в условиях, когда объем адвокатской работы из-за ограничительным мер, связанных с коронавирусом, сократился на 90%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатские объединения.
Президенты адвокатских палат столицы и области Игорь Поляков и Алексей Галоганов направили обращения мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Андрею Воробьеву. В них они заявляют, что адвокаты несут большие убытки из-за невозможности работать, а основные их расходы связаны с платежами за аренду помещений. При этом адвокатские семьи остались без средств к существованию — адвокаты из-за ограничений не могут работать в судах, СИЗО, органах власти, представлять интересы клиентов и давать консультации.
По словам Галоганова, клиенты начали отказываться от ранее заключенных соглашений. По его мнению, это связано с убытками, которые несут клиенты, стремящиеся сократить расходы. Представители палат напомнили, что каждый адвокат — лично или в составе образования — оплачивает все расходы: на аренду, зарплату бухгалтерам, секретарям и прочему персоналу. Размер этих расходов неизменен. У защитников нет гарантий сохранения заработка, оплаты больничного листа и выплат в случае смерти.
Как заявил газета вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Михаил Толчеев, проблема оплаты аренды адвокатами не ограничивается только столичным регионом. По его словам, с проблемами столкнулись адвокаты в Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, Чувашии, Тамбовской области и других регионах. По мнению Толчеева, они порождены отсутствием гибкости в управлении государственным и муниципальным имуществом. Часто адвокатские образования получают отказ в пересмотре условий договора на период ограничений из-за COVID-19. В министерстве имущественных отношений Московской области изданию пояснили, что адвокатская деятельность не относиться к предпринимательской, а потому отсрочка или освобождение от оплаты аренды адвокатам не может быть предоставлена.