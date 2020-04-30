Адвокаты Москвы и Подмосковья попросили защиты от арендных платежей

Как заявил газета вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Михаил Толчеев, проблема оплаты аренды адвокатами не ограничивается только столичным регионом. По его словам, с проблемами столкнулись адвокаты в Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, Чувашии, Тамбовской области и других регионах. По мнению Толчеева, они порождены отсутствием гибкости в управлении государственным и муниципальным имуществом. Часто адвокатские образования получают отказ в пересмотре условий договора на период ограничений из-за COVID-19. В министерстве имущественных отношений Московской области изданию пояснили, что адвокатская деятельность не относиться к предпринимательской, а потому отсрочка или освобождение от оплаты аренды адвокатам не может быть предоставлена.