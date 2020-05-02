После взрыва на крупнейшем российском плавзаводе возбуждено уголовное дело

«Всеволод Сибирцев» – один из двух крупнейших рыбоперерабатывающих плавзаводов в мире. Спущен на воду в 1989 г. в Финляндии. Длина судна – 179 м, высота от киля до клотика (от нижней до наивысшей точки) составляет 45 м, водоизмещение – 32 т. Экипаж – 600 человек.