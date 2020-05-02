После взрыва на крупнейшем российском плавзаводе возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа на крупнейшем в России плавзаводе «Всеволод Сибирцев». В результате взрыва один человек погиб и один пострадал, говорится в сообщении Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР. Дело возбуждено по статье о нарушении охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК).
Судно находится на территории АО «Приморский завод». По данным следствия, взрыв произошел утром 2 мая предположительно во время проведения сварочных работ. Судном владеет компания «Доброфлот». Ее представитель подтвердил «Интерфаксу», что на плавзаводе взорвался газовый баллон во время ремонтных работ. Огня не было.
«Всеволод Сибирцев» – один из двух крупнейших рыбоперерабатывающих плавзаводов в мире. Спущен на воду в 1989 г. в Финляндии. Длина судна – 179 м, высота от киля до клотика (от нижней до наивысшей точки) составляет 45 м, водоизмещение – 32 т. Экипаж – 600 человек.