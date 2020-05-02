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После взрыва на крупнейшем российском плавзаводе возбуждено уголовное дело

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа на крупнейшем в России плавзаводе «Всеволод Сибирцев». В результате взрыва один человек погиб и один пострадал, говорится в сообщении Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР. Дело возбуждено по статье о нарушении охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК).

Судно находится на территории АО «Приморский завод». По данным следствия, взрыв произошел утром 2 мая предположительно во время проведения сварочных работ. Судном владеет компания «Доброфлот». Ее представитель подтвердил «Интерфаксу», что на плавзаводе взорвался газовый баллон во время ремонтных работ. Огня не было.

«Всеволод Сибирцев» – один из двух крупнейших рыбоперерабатывающих плавзаводов в мире. Спущен на воду в 1989 г. в Финляндии. Длина судна – 179 м, высота от киля до клотика (от нижней до наивысшей точки) составляет 45 м, водоизмещение – 32 т. Экипаж – 600 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных