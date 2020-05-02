В Подмосковье за отсутствие медицинской маски будут штрафовать на 4000 рублей
За появление в общественных местах без медицинской маски с 12 мая жителей Подмосковья будут штрафовать на 4000 руб., говорится в сообщении на сайте правительства области. Следить за соблюдением режима будут полиция и ГИБДД.
С 12 мая жители Подмосковья будут обязаны носить маски в магазинах, аптеках, общественном транспорте и всех предприятиях, которые продолжают работу во время режима самоизоляции. Аптеки при этом должны поддерживать цены на маски и обеспечивать их запас. В регионе также действуют режим самоизоляции и пропускная система для передвижения по городу на автомобиле, такси или общественном транспорте.
Московская область – второй регион России по числу заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба на 2 мая, в области обнаружено 13 314 больных COVID-19, 109 больных скончались. Общее число случаев заражения по России превысило 120 000, из них 107 000 – это больные, продолжающие лечение.