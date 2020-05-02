В Подмосковье за отсутствие медицинской маски будут штрафовать на 4000 рублей

С 12 мая жители Подмосковья будут обязаны носить маски в магазинах, аптеках, общественном транспорте и всех предприятиях, которые продолжают работу во время режима самоизоляции. Аптеки при этом должны поддерживать цены на маски и обеспечивать их запас. В регионе также действуют режим самоизоляции и пропускная система для передвижения по городу на автомобиле, такси или общественном транспорте.