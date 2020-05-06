Приморскую Находку закроют на карантин из-за коронавируса у врачей «скорой»

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, темпы прироста заболевших в Находке почти в два раза превышают среднекраевые, составляя 16,4%. «Ситуация по Находке складывается неблагоприятная в связи с тем, что у сотрудников скорой помощи расширяется круг контактов и заболевших», — сказал Детковская на заседании штаба. 27 апреля минздрав Приморья сообщил об 11 случаях заражения коронавирусом среди сотрудников скорой медицинской помощи Находки.