Приморскую Находку закроют на карантин из-за коронавируса у врачей «скорой»
Власти Приморского края с 8 мая ввели карантин в городе Находка из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекции. Причина вспышки — случаи заражения коронавирусом среди врачей скорой помощи города. Решение о введении карантина оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания принял в среду, 6 мая, сообщила по итогам его заседания пресс-служба правительства региона
С 8 мая ограничивается въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла. В муниципалитете вводится система контроля за проживающими. Временно приостанавливается работа торговых центров, кроме продуктовых магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости. В городе организуют санитарную обработку общественных мест и жилого фонда.
По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, темпы прироста заболевших в Находке почти в два раза превышают среднекраевые, составляя 16,4%. «Ситуация по Находке складывается неблагоприятная в связи с тем, что у сотрудников скорой помощи расширяется круг контактов и заболевших», — сказал Детковская на заседании штаба. 27 апреля минздрав Приморья сообщил об 11 случаях заражения коронавирусом среди сотрудников скорой медицинской помощи Находки.
По словам заместителя министра здравоохранения Приморья Тамары Курченко, дополнительно в Находке развернули 40 больничных коек, оснащенных восемью аппаратами искусственной вентиляции легких. «Сейчас осматриваются помещения для разворачивания дополнительного коечного фонда, куда могут быть помещены пациенты с легкой и средней степенью тяжести заболевания. Считаем, что ужесточение мер позволит минимизировать контакты жителей Находки и оперативно выявить ту категорию граждан, которую необходимо обследовать и изолировать», – сказал Курченко.
Всего с начала эпидемии врачи выявили коронавирус у 684 жителей Приморского края, 99 человек вылечились, 6 — скончались от последствий заболевания.