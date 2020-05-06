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ВШЭ объявила выговор профессору, призывавшему уничтожать «либеральную сволоту»

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Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву за нарушение трудового распорядка, сообщает сайт ВШЭ. Причиной, по заявлению ВШЭ, стали публикации в Facebook, содержащие мотивы политической вражды и оскорбления. Такое заключение ранее вынесла комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике. Матвейчев – активный блогер и спикер телепрограмм, поэтому любое его высказывание публично, отметила комиссия.

В марте Матвейчев опубликовал на своей личной странице в Facebook пост, в котором назвал «либеральной сволотой» людей, отказавшихся заполнять анкеты по прибытию из стран, неблагополучных по распространению коронавируса. Он написал, что такие люди «должны быть уничтожены хирургическим путем» и «отправлены на урановые рудники». Матвейчев отнес к тем, кого надо уничтожать, всех участников митингов, подписчиков политика Алексея Навального, «оппозиционных пабликов и активностей».

Утром 23 марта Матвейчев назвал свое сообщение «тролль-постом» и сказал, что Facebook удалил его. В этот же день администрация ВШЭ заявила, что обратится в комиссию по этике. Комиссия рекомендовала Матвейчеву извиниться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных