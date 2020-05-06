ВШЭ объявила выговор профессору, призывавшему уничтожать «либеральную сволоту»
Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву за нарушение трудового распорядка, сообщает сайт ВШЭ. Причиной, по заявлению ВШЭ, стали публикации в Facebook, содержащие мотивы политической вражды и оскорбления. Такое заключение ранее вынесла комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике. Матвейчев – активный блогер и спикер телепрограмм, поэтому любое его высказывание публично, отметила комиссия.
В марте Матвейчев опубликовал на своей личной странице в Facebook пост, в котором назвал «либеральной сволотой» людей, отказавшихся заполнять анкеты по прибытию из стран, неблагополучных по распространению коронавируса. Он написал, что такие люди «должны быть уничтожены хирургическим путем» и «отправлены на урановые рудники». Матвейчев отнес к тем, кого надо уничтожать, всех участников митингов, подписчиков политика Алексея Навального, «оппозиционных пабликов и активностей».