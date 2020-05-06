ВШЭ объявила выговор профессору, призывавшему уничтожать «либеральную сволоту»

В марте Матвейчев опубликовал на своей личной странице в Facebook пост, в котором назвал «либеральной сволотой» людей, отказавшихся заполнять анкеты по прибытию из стран, неблагополучных по распространению коронавируса. Он написал, что такие люди «должны быть уничтожены хирургическим путем» и «отправлены на урановые рудники». Матвейчев отнес к тем, кого надо уничтожать, всех участников митингов, подписчиков политика Алексея Навального, «оппозиционных пабликов и активностей».