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Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

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Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса. Выплата при смерти врача или медицинского работника составит 2,7 млн руб., выплата при получении инвалидности — от 688 113 руб. до 2 млн руб.

Гарантии распространяются на врачей, младший и средний медицинский персонал, а также водителей скорой помощи, работавших с больными COVID-19 или людьми с подозрением на болезнь. Выплаты будут осуществляться в дополнение к тем, которые предусмотрены законом о социальном страховании от несчастных случаев на работе.

Ранее аналогичные страховые выплаты на региональном уровне ввели в Санкт-Петербурге, суммы выплат варьируются от 300 000 руб. до 1 млн руб. При этом уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратил внимание на возможность конфликта интересов при установлении причин смерти. В частности, полномочиями о признании медицинского работника пострадавшим наделена комиссия медицинского учреждения, передает «Интерфакс» заявление аппарата омбудсмена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных