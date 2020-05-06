Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Гарантии распространяются на врачей, младший и средний медицинский персонал, а также водителей скорой помощи, работавших с больными COVID-19 или людьми с подозрением на болезнь. Выплаты будут осуществляться в дополнение к тем, которые предусмотрены законом о социальном страховании от несчастных случаев на работе.