Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса. Выплата при смерти врача или медицинского работника составит 2,7 млн руб., выплата при получении инвалидности — от 688 113 руб. до 2 млн руб.
Гарантии распространяются на врачей, младший и средний медицинский персонал, а также водителей скорой помощи, работавших с больными COVID-19 или людьми с подозрением на болезнь. Выплаты будут осуществляться в дополнение к тем, которые предусмотрены законом о социальном страховании от несчастных случаев на работе.
Ранее аналогичные страховые выплаты на региональном уровне ввели в Санкт-Петербурге, суммы выплат варьируются от 300 000 руб. до 1 млн руб. При этом уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратил внимание на возможность конфликта интересов при установлении причин смерти. В частности, полномочиями о признании медицинского работника пострадавшим наделена комиссия медицинского учреждения, передает «Интерфакс» заявление аппарата омбудсмена.