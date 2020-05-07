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В Израиле после карантина возобновят работу торговые центры и рынки

Ведомости

Правительство Израиля с 7 мая сняло часть карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Работу возобновят торговые центры, рынки и тренажерные залы, сообщает израильское правительство.

Рынки на открытом воздухе, торговые центры и спортзалы смогут начать работу при соблюдении ряда требований. Среди них — нахождение в помещении не более одного человека на 20 кв. метров; дистанция в 2 метра между посетителями; ограничение по количеству людей — два человека — на один кассовый аппарат; строжайшее соблюдение санитарно-гигиенических правил. Снимается ограничение на проведение молитв на открытом воздухе: их верующие смогут проводить на расстоянии 500 метров от дома или офиса, в количестве до 20 человек. Посещение пляжей разрешается только для занятий спорта, бассейнов — для лечебных занятий плаванием и подготовки спортсменов к соревнованиям.

С 5 мая в Израиле под обязательное выполнение требований санитарии и соблюдение дистанции открылись для посещения библиотеки, гостиницы, заповедники, зоо- и национальные парки, объекты культурного наследия. С 12 апреля в Израиле введи обязательное ношение масок при выходе из дома со штрафом в 200 шекелей (около $55). Согласно плану по поэтапному выходу из карантина меры против коронавируса могут вводиться в случае роста числа заразившихся коронавирусом более чем на 100 человек в сутки.

Первый случай заражения в Израиле зарегистрировали 27 февраля. По данным на 6 мая, в стране выявили 16 314 инфицированных, 10 527 из них выздоровели, 238 — умерли. Число выздоровевших за сутки пациентов с коронавирусом в стране впервые превысило число выявленных инфицированных 17 апреля. Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний превысило 260 тыс. чел., заразившихся — более 3,7 млн, от COVID-19 вылечились более 1,2 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных