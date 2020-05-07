В Израиле после карантина возобновят работу торговые центры и рынки

Рынки на открытом воздухе, торговые центры и спортзалы смогут начать работу при соблюдении ряда требований. Среди них — нахождение в помещении не более одного человека на 20 кв. метров; дистанция в 2 метра между посетителями; ограничение по количеству людей — два человека — на один кассовый аппарат; строжайшее соблюдение санитарно-гигиенических правил. Снимается ограничение на проведение молитв на открытом воздухе: их верующие смогут проводить на расстоянии 500 метров от дома или офиса, в количестве до 20 человек. Посещение пляжей разрешается только для занятий спорта, бассейнов — для лечебных занятий плаванием и подготовки спортсменов к соревнованиям.