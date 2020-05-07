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В Петербурге введут обязательное ношение масок и перчаток

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Жители Петербурга будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, такое постановление правительство города подпишет в ближайшее время. 

Елин отметил, что носить медицинские не обязательно, так как они нужны для медицинских работников. Для ношения в общественных местах подойдут гигиенические маски — их можно купить в обычных магазинах или сделать самим. По словам вице-губернатора, в метро установят специальные аппараты, в которых можно будет купить маски и перчатки. Также там появятся специальные урны, куда нужно будет выбрасывать уже использованные средства защиты.

Сейчас в городе действует лишь рекомендация посещать общественные места в масках. Режим обязательного ношения масок действует в семи районах Ленинградской области. С 12 мая обязательное ношение масок и перчаток введут в Москве. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России, по данным на 7 мая, составляет 177 160 человек. Больше всего случаев заболевания в Москве – 92 676 зараженных. В Санкт-Петербурге 6190 случаев заболевания — город входит в тройку по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России, по данным на 7 мая, составляет 177 160 человек. Больше всего случаев заболевания в Москве – 92 676 зараженных. В Санкт-Петербурге 6190 заболевших — город входит в тройку по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных