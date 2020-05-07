В Петербурге введут обязательное ношение масок и перчаток
Жители Петербурга будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, такое постановление правительство города подпишет в ближайшее время.
Елин отметил, что носить медицинские не обязательно, так как они нужны для медицинских работников. Для ношения в общественных местах подойдут гигиенические маски — их можно купить в обычных магазинах или сделать самим. По словам вице-губернатора, в метро установят специальные аппараты, в которых можно будет купить маски и перчатки. Также там появятся специальные урны, куда нужно будет выбрасывать уже использованные средства защиты.
Сейчас в городе действует лишь рекомендация посещать общественные места в масках. Режим обязательного ношения масок действует в семи районах Ленинградской области. С 12 мая обязательное ношение масок и перчаток введут в Москве. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России, по данным на 7 мая, составляет 177 160 человек. Больше всего случаев заболевания в Москве – 92 676 зараженных. В Санкт-Петербурге 6190 случаев заболевания — город входит в тройку по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России, по данным на 7 мая, составляет 177 160 человек. Больше всего случаев заболевания в Москве – 92 676 зараженных. В Санкт-Петербурге 6190 заболевших — город входит в тройку по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране.