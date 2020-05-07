В Петербурге введут обязательное ношение масок и перчаток

Елин отметил, что носить медицинские не обязательно, так как они нужны для медицинских работников. Для ношения в общественных местах подойдут гигиенические маски — их можно купить в обычных магазинах или сделать самим. По словам вице-губернатора, в метро установят специальные аппараты, в которых можно будет купить маски и перчатки. Также там появятся специальные урны, куда нужно будет выбрасывать уже использованные средства защиты.