Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. Так он отреагировал на фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине «Как устроена IT-столица мира», в котором предприниматели-эмигранты, в частности, рассказывали о преимуществах переезда в США.
По словам Дурова, США не является лучшим местом ни для жизни, ни для ведения IT-бизнеса. Поэтому он считает «своим долгом» рассказать о недостатках этой страны для того, для того, чтобы «предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников».
Дуров привел следующие семь причин:
США полицейское государство и лидер по количеству заключенных.
В стране недоступное здравоохранение, из-за которого многим эмигрантам приходится ездить на лечение в страны Восточной Европы.
В Кремниевой долине ограничена культурная жизнь.
В США посредственное среднее образование. Его качество ниже, чем в остальных развитых странах.
Высокие налоги.
Дорого вести бизнес.
Слабые перспективы рынка.
В своем посте Дуров отметил, что от знакомых ему предпринимателей, принимавших участие в фильме Дудя, он не раз слышал о минусах жизни в США. По его словам, сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой вернулся в Европу, а третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя «маленькую Россию». «В целом, на камеру герои фильма демонстрируют одну очень американскую черту – обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах», — отметил он.
Дуров убежден, что при наличии выбора всем желающим уехать из Восточной Европы обязательно стоит рассмотреть другие варианты. Например, страны Северной и Центральной Европы, где, по его мнению, намного лучше защищены права и свободы человека. Экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии, написал предприниматель. Переезд в США он сравнил с покупкой актива на пике стоимости.
Сейчас в окружном суде Нью-Йорка продолжаются слушания по делу вокруг проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Telegram привлек на создание TON около $1,7 млрд инвестиций. 24 апреля суд признал криптовалюту Gram ценными бумагами и временно запретил передачу токенов первоначальным покупателям — 175 инвесторам, которые приобрели права на криптовалюту в начале 2018 г.