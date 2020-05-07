Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

В своем посте Дуров отметил, что от знакомых ему предпринимателей, принимавших участие в фильме Дудя, он не раз слышал о минусах жизни в США. По его словам, сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой вернулся в Европу, а третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя «маленькую Россию». «В целом, на камеру герои фильма демонстрируют одну очень американскую черту – обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах», — отметил он.