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Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

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Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. Так он отреагировал на фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине «Как устроена IT-столица мира», в котором предприниматели-эмигранты, в частности, рассказывали о преимуществах переезда в США.

По словам Дурова, США не является лучшим местом ни для жизни, ни для ведения IT-бизнеса. Поэтому он считает «своим долгом» рассказать о недостатках этой страны для того, для того, чтобы «предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников».

Дуров привел следующие семь причин:

  • США полицейское государство и лидер по количеству заключенных.

  • В стране недоступное здравоохранение, из-за которого многим эмигрантам приходится ездить на лечение в страны Восточной Европы.

  • В Кремниевой долине ограничена культурная жизнь.

  • В США посредственное среднее образование. Его качество ниже, чем в остальных развитых странах.

  • Высокие налоги.

  • Дорого вести бизнес.

  • Слабые перспективы рынка.

В своем посте Дуров отметил, что от знакомых ему предпринимателей, принимавших участие в фильме Дудя, он не раз слышал о минусах жизни в США. По его словам, сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой вернулся в Европу, а третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя «маленькую Россию». «В целом, на камеру герои фильма демонстрируют одну очень американскую черту – обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах», — отметил он.

Дуров убежден, что при наличии выбора всем желающим уехать из Восточной Европы обязательно стоит рассмотреть другие варианты. Например, страны Северной и Центральной Европы, где, по его мнению, намного лучше защищены права и свободы человека. Экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии, написал предприниматель. Переезд в США он сравнил с покупкой актива на пике стоимости.

Сейчас в окружном суде Нью-Йорка продолжаются слушания по делу вокруг проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Telegram привлек на создание TON около $1,7 млрд инвестиций. 24 апреля суд признал криптовалюту Gram ценными бумагами и временно запретил передачу токенов первоначальным покупателям — 175 инвесторам, которые приобрели права на криптовалюту в начале 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных