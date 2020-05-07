В Москве за сутки умер 51 человек с коронавирусом
В Москве за последние сутки умер еще 51 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв коронавирусной инфекции в столице достигло 956.
У всех умерших пациентов была пневмония. Возраст скончавшихся оперштаб не уточнил.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России, по данным на 7 мая, составляет 177 160 человек. Больше всего случаев заболевания в Москве – 92 676 зараженных. На втором месте Московская область - 17 432, замыкает тройку Санкт-Петербург - 6190.