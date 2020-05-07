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В Москве за сутки умер 51 человек с коронавирусом

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В Москве за последние сутки умер еще 51 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв коронавирусной инфекции в столице достигло 956.

У всех умерших пациентов была пневмония. Возраст скончавшихся оперштаб не уточнил.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России, по данным на 7 мая, составляет 177 160 человек. Больше всего случаев заболевания в Москве – 92 676 зараженных. На втором месте Московская область - 17 432, замыкает тройку Санкт-Петербург - 6190.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных