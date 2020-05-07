Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение в вымогательстве

Утром 7 мая Воронцов рассказывал, что у него начался второй обыск за несколько недель. Причину он не назвал. Первый обыск проходил 14 апреля и был связан с уголовным делом о фейках про коронавирус: «Омбудсмен полиции» опубликовал информацию, что в одном из военных училищ 70% курсантов и офицеров заразились COVID-19. Воронцов проходит свидетелем по этому делу.