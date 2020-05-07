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Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение в вымогательстве

Ведомости

Следствие предъявило основателю правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского, сообщает ГУ МВД России по Москве. Имя обвиняемого в сообщении ведомства не указано. Однако представитель московской полиции Владимир Васенин рассказал ТАСС, что речь идет о Воронцове.

О задержании Воронцова полиция сообщила 7 мая. По данным следствия, он вымогал деньги у бывшего сотрудника полиции в обмен на отказ опубликовать фотографии, которые в итоге были опубликованы, так как потерпевший отказался платить, рассказали в пресс-службе МВД.

Утром 7 мая Воронцов рассказывал, что у него начался второй обыск за несколько недель. Причину он не назвал. Первый обыск проходил 14 апреля и был связан с уголовным делом о фейках про коронавирус: «Омбудсмен полиции» опубликовал информацию, что в одном из военных училищ 70% курсантов и офицеров заразились COVID-19. Воронцов проходит свидетелем по этому делу.

На Telegram-канал «Омбудсмен полиции» подписано более 93 700 человек, на YouTube-канал — около 30 500 человек. На страницу проекта в Twitter подписано почти 7300 пользователей, «В контакте» — более 381 000 человек, в Instagram — 82 700 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных