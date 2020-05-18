Трамп заявил о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в США
Число случаев заражения коронавирусом снизилось на всей территории Соединенных Штатов. Об этом заявил в своем Twitter американский президент.
Он отметил, что число новых заболеваний «сильно снижается», но есть «некоторые исключения». «Действительно, очень хорошие новости!», — написал Трамп.
По данным университета Джонса Хопкинса, США остаются на первом месте по числу заболевших COVID-19. В стране выявили 1 486 376 случаев заражения коронавирусом, от последствий инфекции умерли 89 549 человек. Более 268 тысяч человек вылечились. На втором месте после США по количеству инфицированных — около 282 тысяч — Россия, на третьем — Великобритания с почти 245 тыс. заразившихся.
По подсчетам университета Джонса Хопкинса на 1.00 мск, в мире заразились коронавирусом 4 702 603. Умерли от болезни 314 476 человек, выздоровели более 1,7 миллиона человек. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.