Трамп заявил о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в США

По данным университета Джонса Хопкинса, США остаются на первом месте по числу заболевших COVID-19. В стране выявили 1 486 376 случаев заражения коронавирусом, от последствий инфекции умерли 89 549 человек. Более 268 тысяч человек вылечились. На втором месте после США по количеству инфицированных — около 282 тысяч — Россия, на третьем — Великобритания с почти 245 тыс. заразившихся.