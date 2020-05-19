РБК: МВД не поддержало идею отдельного наказания за фишинг и кражу сим-карт
Министерство внутренних дел предложило отказаться от идеи ввести в Уголовный кодекс составы технологических преступлений — в частности, фишинга, кражи сим-карт и преступлений с применением социальной инженерии, сообщает РБК со ссылкой на письмо МВД в Минкомсвязи. Введение мер по противодействию таким преступлениям приведет к «отвлечению личного состава органов внутренних дел от осуществления правоохранительной деятельности», заявил в письме врио начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Юрий Войнов.
В России уже предусмотрена уголовная ответственность за кражу сим-карт при условии, что стоимость похищенного превышает 2500 руб., отметил Войнов. Он добавил, что фишинг — это один из способов применения социальной инженерии, а сама социальная инженерия — это, по своей сути, способ хищения денег с помощью получения доступа к паролям. Наказание за эти хищения уже предусмотрено статьями «Кража», «Мошенничество», «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и «Мошенничество с использованием средств платежа», отметили в МВД.
МВД также предоставила отзыв об идее ввести уголовное наказание за подделку купюр с помощью склейки. Вместо отдельного наказания за склейку купюр в министерстве предложили изменить критерии, по которым определяется подделка. Сейчас при экспертизе на фальшивомонетничество учитывается только ограниченное число параметров — например, подделка серии, номера и элементов оформления банкноты.