РБК: МВД не поддержало идею отдельного наказания за фишинг и кражу сим-карт

В России уже предусмотрена уголовная ответственность за кражу сим-карт при условии, что стоимость похищенного превышает 2500 руб., отметил Войнов. Он добавил, что фишинг — это один из способов применения социальной инженерии, а сама социальная инженерия — это, по своей сути, способ хищения денег с помощью получения доступа к паролям. Наказание за эти хищения уже предусмотрено статьями «Кража», «Мошенничество», «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и «Мошенничество с использованием средств платежа», отметили в МВД.