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РБК: МВД не поддержало идею отдельного наказания за фишинг и кражу сим-карт

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Министерство внутренних дел предложило отказаться от идеи ввести в Уголовный кодекс составы технологических преступлений — в частности, фишинга, кражи сим-карт и преступлений с применением социальной инженерии, сообщает РБК со ссылкой на письмо МВД в Минкомсвязи. Введение мер по противодействию таким преступлениям приведет к «отвлечению личного состава органов внутренних дел от осуществления правоохранительной деятельности», заявил в письме врио начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Юрий Войнов.

В России уже предусмотрена уголовная ответственность за кражу сим-карт при условии, что стоимость похищенного превышает 2500 руб., отметил Войнов. Он добавил, что фишинг — это один из способов применения социальной инженерии, а сама социальная инженерия — это, по своей сути, способ хищения денег с помощью получения доступа к паролям. Наказание за эти хищения уже предусмотрено статьями «Кража», «Мошенничество», «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и «Мошенничество с использованием средств платежа», отметили в МВД.

МВД также предоставила отзыв об идее ввести уголовное наказание за подделку купюр с помощью склейки. Вместо отдельного наказания за склейку купюр в министерстве предложили изменить критерии, по которым определяется подделка. Сейчас при экспертизе на фальшивомонетничество учитывается только ограниченное число параметров — например, подделка серии, номера и элементов оформления банкноты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных