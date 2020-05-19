Инфекционист Минздрава допустила снятие коронавирусных ограничений к июлю
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова предположила, что к июлю в России нужно будет «постепенно высвобождаться от такого понятия, как карантин» и выходить из ограничений, связанных с распространением коронавируса. «Думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас», – заявила она в эфире «Первого канала».
Говоря о возможных всплесках заболеваемости COVID-19, Малинникова заявила, что «всплески – это не пики» и тенденция к снижению числа заболевших все равно будет наблюдаться.
В России к 18 мая было отмечено 290 678 случаев заражения коронавирусом, сообщал федеральный оперативный штаб, более 217 000 человек продолжают лечение. Больше всего случаев – в Москве: в городе с начала эпидемии врачи обнаружили 146 062 зараженных. Третий день подряд в стране фиксировали менее 10 000 новых пациентов, суточный прирост впервые с 1 мая опустился ниже 9000. Всего от коронавируса, по последним данным, погибли 2722 человека.