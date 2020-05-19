Инфекционист Минздрава допустила снятие коронавирусных ограничений к июлю

В России к 18 мая было отмечено 290 678 случаев заражения коронавирусом, сообщал федеральный оперативный штаб, более 217 000 человек продолжают лечение. Больше всего случаев – в Москве: в городе с начала эпидемии врачи обнаружили 146 062 зараженных. Третий день подряд в стране фиксировали менее 10 000 новых пациентов, суточный прирост впервые с 1 мая опустился ниже 9000. Всего от коронавируса, по последним данным, погибли 2722 человека.