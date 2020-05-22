Сыновья саудовского журналиста Хашкаджи простили его убийц

Власти Саудовской Аравии сначала утверждали, что журналист пропал после того, как покинул дипломатическое учреждение. Однако 20 октября они признали, что журналист был убит на территории консульства. Генпрокуратура королевства также сообщила, что по подозрению в гибели Хашкаджи задержаны 18 граждан Саудовской Аравии. Обвинения в причастности к убийству в итоге были предъявлены 11 подданным королевства, пятерым из них грозит смертная казнь.