Сыновья саудовского журналиста Хашкаджи простили его убийц
Сыновья журналиста The Washington Post в Саудовской Аравии Джамаля Хашкаджи, которого убили осенью 2018 г. в саудовской дипмиссии в Турции, простили обвиняемых в этом преступлении. Об этом в Twitter от имени семьи написал сын журналиста Салах.
В заявлении семьи говорится, что сыновья прощают «тех, кто убил нашего отца», и делают это «в добродетельную ночь священного месяца Рамадан».
Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи, критиковавший в своих материалах саудовские власти, пропал 2 октября 2018 г. после того, как побывал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Он прибыл туда для получения документов, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. Из здания консульства журналист так и не вышел.
Власти Саудовской Аравии сначала утверждали, что журналист пропал после того, как покинул дипломатическое учреждение. Однако 20 октября они признали, что журналист был убит на территории консульства. Генпрокуратура королевства также сообщила, что по подозрению в гибели Хашкаджи задержаны 18 граждан Саудовской Аравии. Обвинения в причастности к убийству в итоге были предъявлены 11 подданным королевства, пятерым из них грозит смертная казнь.