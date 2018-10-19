Песков: России не стоит вмешиваться в ситуацию с пропажей саудовского журналиста

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
России не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг пропажи саудовского журналиста Джамаль Хашкаджи (Хашогги), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Я не думаю, что нам стоит каким-то образом вмешиваться или обсуждать, или разбирать по косточкам ситуацию с саудовским журналистом», – сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).
Песков добавил, что Россия удовлетворена сотрудничеством между турецкими следственными органами и саудовскими дипломатами. «Мы рассчитываем, что без каких-то голословных обвинений ситуация будет разрешена в правовом русле», – подчеркнул он.
Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи перестал выходить на связь 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В консульстве он намеревался получить документы, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. Его невеста ждала его у здания консульства более пяти часов в день исчезновения, после этого ей сообщили, что Хашкаджи уже ушел. Власти Саудовской Аравии настаивают, что Хашкаджи пропал уже после того, как покинул здание. Во вторник в здании прошли обыски. Как сообщает агентство Associated Press, полиция нашла улики, указывающие на то, журналист был убит в здании консульства.
Президент Владимир Путин в четверг заявил, что определенную ответственность за судьбу Джамаля Хашкаджи несут США, поскольку он жил в Америке и выбрал США в качестве страны-убежища. При этом Путин призвал дождаться результатов расследования: «Как мы можем начать портить отношения с Саудовской Аравией, не зная на самом деле о том, что произошло» (его слова приводит ТАСС). Путин подчеркнул, что не видит смысла в том, чтобы предпринимать какие-то действия, направленные на деградацию отношений.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил дополнить экипировку сборщиков ракет-носителей и контролеров видеорегистраторами, сообщаетРБК со ссылкой на двух источников в госкорпорации. По их словам, такое решение было принято после поездки в ракетно-космический центр «Прогресс». На этом предприятии была собрана ракета-носитель «Союз-ФГ», потерпевшая аварию на прошлой неделе.
Собеседник РБК в «Роскосмосе» рассказал, что запись с видеорегистраторов будет храниться «весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации». Источники издания в корпорации добавили, что Рогозин распорядился доработать систему управления ракет-носителей, чтобы исключить во время их пуска процессы, не имеющие резервирования и дублирования. Эти рекомендации оформят в решение комиссии, созданной для выявления причин аварии «Союза-ФГ». Кроме того, в монтажно-испытательных корпусах космодромов установят лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций, отметили собеседники РБК.
11 октября произошла первая с 1983 г. авария в советской и российской пилотируемой космонавтике. Международная экспедиция отправилась к МКС на российском корабле «Союз МС-10» с космодрома «Байконур», но из-за аварии ракеты-носителя через две минуты после старта спускаемый аппарат совершил аварийную посадку в Казахстане. «Роскосмос» отмечал, что космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг действовали строго в соответствии с инструкцией для таких ситуаций. Они смогут полететь к МКС уже весной 2019 г.
Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»
ЦВО / ТАСС
Космический корабль «Союз МС-10», запущенный утром 11 октября с Байконура на Международную космическую станцию (МКС), не вышел на орбиту из-за аварии носителя. Капсула с экипажем спустилась по баллистической траектории
1/10
ЦВО / ТАСС
К 12.30 мск аппарат «Союза МС-10» был обнаружен вертолетами Ми-8 эскадрильи Центрального военного округа (ЦВО). Прибывшие со спасателями медики не нашли травм у экипажа
2/10
ЦВО / ТАСС
Экипаж «Союза» на вертолете Ми-8 направили в казахстанский поселок Джезказган
3/10
Андрей Сесин / ТАСС
Аэропорт Жезказгана, куда доставили Алексея Овчинина и Ника Хейга
4/10
twitter.com / roscosmos
Астронавт Ник Хейг и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Жезказгане
5/10
twitter.com / roscosmos
После аварии космонавты испытали перегрузки около 6g. На фото: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин в Жезказгане
6/10
Алексей Филиппов / РИА Новости / ТАСС
Из Жезказгана экипаж отправили в аэропорт Байконура «Крайний». На фото: генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и члены основного экипажа МКС-57/58 астронавт NASA Ник Хейг (слева направо) и космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин (справа)
7/10
RT
В аэропорту космонавтов встретили родственники (на фото в центре Ник Хейг)
8/10
twitter.com/FMBA_of_Russia
Экипаж находится под динамическим наблюдением врачей ЦМСЧ-1 ФМБА России
9/10
Алексей Филиппов / РИА Новости / ТАСС
СКР в связи с аварией возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба)
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Энергоснабжение предприятий дочерней компании «Роснефти» – ООО «РН-Ванкор» – восстановлено, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ситуационного центра Минэнерго.
«В 21.48 подано напряжение на подстанцию 110 кВ "Западная", электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме», — отмечается в сообщении.
Вечером в четверг на Ванкорской газотурбинной электростанции отключились генераторы, нагрузка снизилась со 175 МВт до нуля с потерей собственных нужд.
ООО «РН-Ванкор» – оператор по освоению месторождений Ванкорского кластера «Роснефти». В него входят Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, расположенные в Красноярском крае.
Жемчужина «Роснефти»
Е. Разумный / Ведомости
Ванкорское месторождение расположено в Восточной Сибири, это крупнейшее из открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние 25 лет месторождений, указывала «Роснефть»
1/13
Е. Разумный / Ведомости
Запасы месторождения по состоянию на 1 января 2014 г. – 500 млн т нефти и конденсата, 182 млрд куб. м газа
2/13
Е. Разумный / Ведомости
Месторождение было открыто в 1988 г., а в промышленную эксплуатацию введено в 2009 г., в 2013 г. на Ванкорском месторождении было добыто 21,4 млн т
3/13
Е. Разумный / Ведомости
Добыча на Ванкоре продержалась на полке примерно в 22 млн т нефти три года и составляла 11–12% от добычи «Роснефти», напоминает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов
4/13
Е. Разумный / Ведомости
В этом году добыча на Ванкорском месторождении упадет с 22 млн до 21 млн т, рассказал первый вице-президент компании Эрик Лирон на телеконференции
5/13
Е. Разумный / Ведомости
В I квартале добыча на Ванкоре упала из-за аварии на нефтепроводе Ванкорского месторождения, из-за чего «компания потеряла 17 000 т добычи», сообщил Лирон
6/13
К 2020 г. добыча на Ванкоре упадет до 13 млн т, цитировал ТАСС пояснительную записку к законопроекту о налоговых льготах в Красноярском крае. Регион в результате потеряет 8 млрд руб. налогов в год
7/13
Е. Разумный / Ведомости
Падение добычи на Ванкоре имеет большое значение для «Роснефти», считает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. На Ванкоре хорошая геология и, соответственно, очень низкие затраты на добычу, поэтому месторождение всегда считалось жемчужиной «Роснефти», объясняет он
8/13
С 2007 г. «Ванкорнефть» инвестировала в Ванкор минимум 555,5 млрд руб., следует из ее отчетов
9/13
Е. Разумный / Ведомости
Инфраструктура строилась не только под Ванкорское месторождение, но под весь Ванкорский кластер
10/13
«Роснефть» сможет компенсировать падение с помощью соседних месторождений – Сузунского (на фото), Тагульского и Лодочного
11/13
Е. Разумный / Ведомости
Сузунское должно быть запущено в 2016 г. и на полке даст больше 4 млн т, Тагульское (на фото) – в 2018–2019 гг. (также выше 4 млн т), Лодочное – в 2019–2020 гг. (полка – чуть больше 2 млн т), говорит Александр Корнилов
12/13
Е. Разумный / Ведомости
Разработка всего Ванкорского кластера недешева – в нее нужно вложить 3 трлн руб., говорил в 2014 г. тогдашний вице-президент «Роснефти» Святослав Славинский
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Предприятия дочерней компании «Роснефти» – ООО«РН-Ванкор» – остались без электроснабжения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ситуационный центр Минэнерго.
По данным ведомства, на Ванкорской ГТЭС (газотурбинная электростанция) отключились генераторы. Станция снизила нагрузку со 175 МВт до нуля с потерей собственных нужд. Кроме того, на подстанции «Мангазея» отключились первая и вторая системы шин, а на подстанции «Ванкор» не работают выключатели первой и второй цепей кабельно-воздушной линии. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
ООО «РН-Ванкор» является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера «Роснефти», в который входят несколько месторождений: Ванкорский, Сузунский, Тагульский, Лодочный. Они расположены на севере Восточной Сибири – в Красноярском крае.
Жемчужина «Роснефти»
Е. Разумный / Ведомости
Ванкорское месторождение расположено в Восточной Сибири, это крупнейшее из открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние 25 лет месторождений, указывала «Роснефть»
1/13
Е. Разумный / Ведомости
Запасы месторождения по состоянию на 1 января 2014 г. – 500 млн т нефти и конденсата, 182 млрд куб. м газа
2/13
Е. Разумный / Ведомости
Месторождение было открыто в 1988 г., а в промышленную эксплуатацию введено в 2009 г., в 2013 г. на Ванкорском месторождении было добыто 21,4 млн т
3/13
Е. Разумный / Ведомости
Добыча на Ванкоре продержалась на полке примерно в 22 млн т нефти три года и составляла 11–12% от добычи «Роснефти», напоминает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов
4/13
Е. Разумный / Ведомости
В этом году добыча на Ванкорском месторождении упадет с 22 млн до 21 млн т, рассказал первый вице-президент компании Эрик Лирон на телеконференции
5/13
Е. Разумный / Ведомости
В I квартале добыча на Ванкоре упала из-за аварии на нефтепроводе Ванкорского месторождения, из-за чего «компания потеряла 17 000 т добычи», сообщил Лирон
6/13
К 2020 г. добыча на Ванкоре упадет до 13 млн т, цитировал ТАСС пояснительную записку к законопроекту о налоговых льготах в Красноярском крае. Регион в результате потеряет 8 млрд руб. налогов в год
7/13
Е. Разумный / Ведомости
Падение добычи на Ванкоре имеет большое значение для «Роснефти», считает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. На Ванкоре хорошая геология и, соответственно, очень низкие затраты на добычу, поэтому месторождение всегда считалось жемчужиной «Роснефти», объясняет он
8/13
С 2007 г. «Ванкорнефть» инвестировала в Ванкор минимум 555,5 млрд руб., следует из ее отчетов
9/13
Е. Разумный / Ведомости
Инфраструктура строилась не только под Ванкорское месторождение, но под весь Ванкорский кластер
10/13
«Роснефть» сможет компенсировать падение с помощью соседних месторождений – Сузунского (на фото), Тагульского и Лодочного
11/13
Е. Разумный / Ведомости
Сузунское должно быть запущено в 2016 г. и на полке даст больше 4 млн т, Тагульское (на фото) – в 2018–2019 гг. (также выше 4 млн т), Лодочное – в 2019–2020 гг. (полка – чуть больше 2 млн т), говорит Александр Корнилов
12/13
Е. Разумный / Ведомости
Разработка всего Ванкорского кластера недешева – в нее нужно вложить 3 трлн руб., говорил в 2014 г. тогдашний вице-президент «Роснефти» Святослав Славинский
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Ранее 18 октября Нахлупину предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по ней — либо до 5 млн руб. штрафа, либо штраф в размере до стократной суммы полученной взятки, либо до 15 лет лишения свободы.
Как сообщил в суде следователь, Нахлупин «обвиняется в систематическом получении взяток». Сумму взяток он не назвал.
Чиновник был задержан накануне, 17 октября, в Москве. Кроме того, были задержаны первый заместитель председателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка и бывший замминистра транспорта республики Валентин Дукорский. Им предъявлены обвинения по той же части и статье УК, что и Нахлупину, — о получении взятки в особо крупном размере. По данным двух источников РБК, близких к властям Крыма, они были задержаны параллельно с Нахлупиным. Собеседники издания охарактеризовали их как выходцев из команды Нахлупина.
Нахлупин с января 2016 г. занимает должность зампредседателя совета министров Крыма. Он курирует работу финансового блока правительства, реализацию ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 г., а также дорожное строительство на полуострове.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президентом и главным операционным директором Coca-Cola станет Брайан Смит, говорится в сообщении компании. Он вступит в должность 1 января 2019 г.
Смит начал работать в Coca-Cola в 1997 г. Ранее в разное время он отвечал за подразделения компании в Латинской Америке, а также руководил Coca-Cola в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
У Coca-Cola нет президента больше года – с мая 2017 г. До этого им был Джеймс Квинси, но он стал гендиректором компании. В сообщении Coca-Cola отмечается, что Смит будет в подчинении у Квинси. Смит будет работать над текущими операциями компании, стратегиями и отношениями с партнерами и клиентами, в свою очередь Квинси сосредоточится над долгосрочной стратегией компании, следует из сообщения.
В августе стало известно, что Сoca-Cola купит крупнейшую в Европе сеть кофеен Costa Coffee. Сумма сделки превысит $5 млрд. В октябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что Coca-Cola участвует в переговорах о покупке Borjomi.
Сoca-Cola – крупнейший мировой производитель напитков. Помимо одноименного бренда компания выпускает также напитки Fanta, Sprite, Bonaqua, «Добрый», «Моя семья» и др. Доходы Сoca-Cola снижаются последние пять лет — с почти $14 млрд EBITDA в 2013 г. до около $9 млрд в 2017 г.
Самые активные спонсоры чемпионата мира по футболу
Rodolfo Buhrer / Imago/TASS
Самыми активными спонсорами в ходе проведения чемпионата мира по футболу оказались компании финансового сектора, говорится в исследовании Nielsen Sports. Компания изучила 736 игроков (32 команды по 23 человека) и 364 совершенные спонсорские сделки в области спонсирования национальных команд. Компании финансового сектора совершили 53 спонсорских сделки (доля 15%) в ходе ЧМ. Так, сборную Германии спонсировал Commerzbank, Франции – Crédit Agricole, Испании – CaixaBank, а России (на фото) – Московский кредитный банк
1/7
Issei Kato/Pool Photo via AP
За финансовым сектором следует индустрия напитков с долей в 14%. Сборную Японии спонсировала компания Kirin, Англии – Budweiser, а России – Coca-Cola. Coca-Cola стала единственным брендом, спонсирующим сразу шесть сборных: Аргентину, Колумбию, Коста-Рику, Мексику, Перу и Россию
2/7
Максим Стулов / Ведомости
Доля производителей спортивной экипировки в числе спонсорских сделок составила 11%. Компания Nike спонсировала сборную Франции, Adidas – Германии, а Puma – Уругвая. Adidas, по данным Nielsen Sports, спонсировал самое большое количество команд – 12 из 32
3/7
Kai Pfaffenbach / Reuters
В то же время большинство футболистов – 60% – выбирали бутсы Nike. 27% выбирали Adidas и по 4% — Umbro и Puma
4/7
Anton Vaganov / Reuters
Самое большое количество брендов оказалось на тренировочной форме сборной Коста-Рики – шесть
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Apple разослала приглашения на презентацию продукции, которая пройдет 30 октября, сообщает CNBC. Это будет второе подобное крупное мероприятие компании за два месяца.
Презентация пройдет в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке. Слоган мероприятия, указанный в приглашении: «Больше в созидании» («There is more in the making»).
По данным The Verge, Apple разослала приглашения с разным дизайном, и это «дает повод перебирать различные возможности в попытках обнаружить какие-нибудь намеки на то, что произойдет [на презентации]».
Как пишут CNBC и The Verge, ожидается, что компания представит новые iPad Pro и лэптопы Mac.
Последняя презентация Apple — в Калифорнии — прошла 12 сентября. На ней компания представила, в частности, три новых iPhone: XS, XS Max (самая большая в истории версия аппарата) и бюджетная модель — XR.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Котировки «Яндекса» упали на Московской бирже и на американской Nasdaq. В частности, цена одной акции «Яндекса» упала к закрытию торгов на 3,25% до 2235 руб., свидетельствуют данные первой биржи. На второй бирже цена одной акции компании снизилась на 8,64% до $32,78 на 19.17 мск. При этом индекс Nasdaq также снижается – на 1,9%.
С 18.23 до 18.26 бумаги «Яндекса» в Нью-Йорке дорожали на 2,4%, в Москве – на 2,3%, свидетельствуют данные Мосбиржи и Nasdaq.
Сбербанк может стать крупным акционером «Яндекса», рассказали «Ведомостям» источники (материал об этом был опубликован в 18.21). Один из собеседников уточнил, что в последнее время над компанией сгустились тучи, идеи о контроле госструктур над компанией высказывали и силовики (которые не до конца понимают структуру владения через разные типы акций), и чиновники администрации президента (некоторым, в частности, не хватает контроля над сервисами «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»). Есть разные варианты – от получения госбанком фактического контроля над компанией (с помощью голосующих акций), но минимальной планкой представители Сбербанка называют 30%, говорит один из топ-менеджеров банка.
Медведев и Волож протестировали беспилотный автомобиль «Яндекса»
Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож прокатил премьера Дмитрия Медведева на беспилотном автомобиле «Яндекса» по территории инновационного центра «Сколково», сообщила пресс-служба компании
1/5
Пресс-служба «Яндекса»
В «Сколкове» в эти дни проходит форум «Открытие инновации», где сегодня выступал Медведев. Ранее во вторник «Яндекс» подписал со «Сколково» соглашение о запуске беспилотного такси по территории инновационного центра
2/5
Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Перед стартом пассажиры пристегнулись
3/5
Пресс-служба «Яндекса»
Автомобиль проехал без водителя за рулем. На переднем пассажирском месте был инженер «Яндекса»
4/5
Пресс-служба «Яндекса»
«Сколково» станет первой в России тестовой зоной, где беспилотный автомобиль можно вызвать через приложение «Яндекс.Такси», утверждает «Яндекс»
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
По данным ведомства, падение самолета произошло около 17.00 мск. Он выполнял учебно-тренировочный полет в районе станицы Должанской и упал в воду.
Местонахождение летчиков не установлено – их поиском занимается спасательная группа. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что двое летчиков катапультировались. Пострадавших нет, отметил собеседник агентства.
Самолет выполнял полет без боекомплекта, отметило министерство. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Учебный самолет Л-39 был разработан в Чехословакии и совершил первый полет в 1968 г. На нем по-прежнему проходят подготовку курсанты летных училищ России.
Бизнес
Новости
Крупнейший аэропортовый холдинг России отложил IPO
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Аэропортовый холдинг «Новапорт» отказался от планов провести IPO (первичное размещение акций) в следующем году. Об этом сообщил журналистам совладелец компании Роман Троценко. «Мы видим общую картину, которая на рынке происходит, мы не видим в этом смысла», – сказал Троценко.
«Новапорт» планировал выйти на IPO в I-II квартале 2019 г. По словам Троценко, первичное размещение акций холдинга переносится как минимум на два года – до 2021 г.
О том, что «Новапорт» рассматривает возможность провести IPO, стало известно в феврале текущего года. Также холдинг рассматривал возможность привлечь стратегического инвестора после консолидации 20 аэропортовых активов.
«Новапорт» – крупнейший в России аэропортовый холдинг по количеству пассажиров. Сейчас ему принадлежит 16 аэропортов. «Новапорт» принадлежит на паритетных началах компании AEON Corporation Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital.
Рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира
Alex Len
Британская исследовательско-аналитическая компания OAG составила рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира. В рейтинг включены аэропорты с пассажиропотоком более 2,5 млн человек в год. При его составлении учитывался временной лимит - задержкой рейса считался вылет самолета с опозданием на более чем 15 минут. Самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира стал токийский Ханэда. В 2017 г. 86,75% рейсов из этой воздушной гавани осуществлялись в срок
1/11
Victor R. Caivano / AP
На втором месте рейтинга аэропорт Мадрида. 83,63% рейсов были осуществлены с задержкой не более 15 минут
2/11
David Goldman / AP
На третьем месте рейтинга аэропорт Атланты: 82,38% вылетов выполнены в срок
3/11
Chris Schneider / AP
На четвертом месте рейтинга аэропорт Денвера (82,24%)
4/11
Tony Gutierrez / AP
На пятом месте рейтинга аэропорт Даллас-Форт-Уэрт (81,36%)
5/11
Edgar Su / Reuters
На шестом месте аэропорт Сингапура «Чанги» (80,57%)
6/11
Flickr
На седьмом месте чикагский аэропорт «О'Хара» (79,85%)
7/11
Peter Dejong / AP
На восьмом месте аэропорт Амстердама (77,09%)
8/11
Wikimedia
На девятом месте рейтинга аэропорт Франкфурта-на-Майне (76,35%)
9/11
Tim Ireland / AP
На десятом месте рейтинга лондонский аэропорт «Хитроу» (74,80%). В топ-20 самых пунктуальных среди крупнейших аэропортов мира также входят аэропорты Лос-Анджелеса, Стамбула (им. Ататюрка), Нью-Йорка (им. Джона Кеннеди), Сан-Франциско, парижский аэропорт им. Шарля де Голля, Бангкока, Дубая, Дели, Гонконга и аэропорт «Инчхон» (Сеул)
10/11
Андрей Гордеев / Ведомости
Среди воздушных гаваней по количеству вылетающих от 20 до 30 млн человек в год на третьем месте рейтинга по точности вылетов оказался московский аэропорт «Шереметьево» (83,55%). По данному показателю его обошли аэропорт Миннеаполиса «Сент-Пол» (85,72%) и катарский «Хамад» (85,41%)
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявлены обвинения, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
Кокорину, Мамаеву и их соучастнику (имя его не названо) предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по ст. 116 Уголовного кодекса (побои) и одного — по ст. 213 УК (хулиганство). Младшего брата Кокорина Кирилла обвинили в совершении трех преступлений по статье о побоях и одного преступления — по статье о хулиганстве.
Управление МВД также отметило, что 18 октября ему поступило еще одно уголовное дело по ст. 116 УК, которое возбуждено по факту нанесения побоев одному из потерпевших 8 октября граждан в кафе на Большой Никитской.
Адвокат Александра Кокорина заявил, что защита будет обжаловать квалификацию его действий, передает ТАСС. Ранее он говорил о несогласии с тем, что действия футболиста квалифицированы по статье о хулиганстве, и настаивал на том, что их следует квалифицировать по статье о побоях.
12 октября Тверской суд Москвы отправил под арест Александра Протасовицкого, которого называли четвертым фигурантам дела против Кокорина и Мамаева. Кокорины и Мамаев были арестованы в тот же день.
Кокорин и Мамаев стали фигурантами дела об избиении 8 октября водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин» в Москве и директора департамента Минпромторга Дениса Пака — в кафе на Большой Никитской. Во время второго инцидента пострадал также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
15 октября президент Владимир Путин наградил Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Гайсина – орденом Александра Невского. Пак и Гайсин награждены «за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей», говорится в указе президента.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде
Михаил Терещенко / ТАСС
Футболисты Александр Кокорин (на фотографии) и Павел Мамаев были задержаны в среду, 10 октября, по подозрению в избиении нескольких человек в центре Москвы. Все обвиняемые арестованы на два месяца
1/8
Зыков Кирилл / АГН Москва
В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганские действия, совершенные по предварительному сговору или группой лиц)
2/8
Артем Геодакян / ТАСС
Статья предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. На фотографии Павел Мамаев
3/8
Зыков Кирилл / АГН Москва
По данным следствия, в понедельник, 8 октября, подозреваемые избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Об этом заявил сам водитель
4/8
Артем Геодакян / ТАСС
Спустя несколько часов они предположительно напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин
5/8
Зыков Кирилл / АГН Москва
Расследование, «учитывая широкий общественный резонанс», было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве
6/8
Михаил Терещенко / ТАСС
ФК «Зенит», за который играет Кокорин, пока не принял решения о наказании футболиста
7/8
Артем Геодакян / ТАСС
После случившегося футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, заявил о намерении разорвать контракт со спортсменом
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Россия готова применить ядерное оружие только в ответ, то есть если кто-то первым нанесет удар по ее территории, превентивный удар в российской военной концепции не предусмотрен, заявил президент Владимир Путин. «Наша концепция — это ответ на встречный удар», — сказал он на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
При этом Путин заявил, что россияне в случае ядерного удара по России попадут в рай, а агрессоры «просто сдохнут». «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — предупредил Путин.
Президент подчеркнул, что Москва готова будет применить ядерное оружие, только убедившись в том, что «кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России». Для этого у России есть система раннего предупреждения о ракетном нападении, которая в течение нескольких секунд фиксирует старт ракет в любом месте, а также определяет траекторию их полета, отметил Путин. Конечно, такое столкновение приведет к всемирной катастрофе, считает президент, но Россия не будет ее инициатором.
Президент утвердил новую редакцию военной доктрины в декабре 2014 г. Согласно документу Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного или другого оружия массового поражения. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом.
В документе также говорится, что ядерное оружие остается важным фактором предотвращения возникновения ядерных или других военных конфликтов с применением средств массового поражения.
National Nuclear Security Administration
Принято считать, что в мире де-факто существуют девять ядерных держав - США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 г. устанавливает, что ядерными державами де-юре признаются государства, осуществившие ядерный взрыв до 1 января 1967 г. – США, СССР/Россия, Великобритания, Франция и Китай. 16 июля 1945 г. в США состоялось первое в мире испытание ядерного оружия на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико)
1/9
Денис Гришкин / Ведомости
В СССР первое испытание атомной бомбы – изделия РДС-1 – было проведено 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. После распада Советского Союза статус ядерной державы сохранила за собой Россия, а Белоруссия, Казахстан и Украина присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных государств
2/9
David Moir / Reuters
Великобритания стала третьей страной, самостоятельно разработавшей ядерное оружие. В период с 1952 по 1991 г. страна произвела 45 испытаний ядерного оружия. Великобритания обладает только одной из составляющих ядерной триады — баллистическими ракетами подводных лодок: в составе Королевского военно-морского флота имеются четыре атомные подлодки класса Vanguard, несущие по 16 баллистических ракет Trident II, сообщал ТАСС
3/9
Christophe Ena / AP
Франция получила статус ядерной державы вслед за США, СССР и Великобританией после проведения в 1960 г. испытания первой французской ядерной бомбы в пустыне Сахара в Алжире. У страны насчитывается около 300 стратегических боезарядов, уточняет ТАСС. Основная ударная сила французских ВМС — четыре атомных подводных ракетоносца типа Triomphant
4/9
Andy Wong / Reuters
Китай осуществил первое ядерное испытание 16 октября 1964 г. Оно представляло собой атмосферный взрыв уранового устройства на испытательной башне. Мощность взрыва составила 22 килотонны. По подсчетам западных экспертов, программа обошлась КНР в $4,1 млрд, сообщало «РИА Новости»
5/9
Manish Swarup / AP
Индия, Пакистан, Израиль и КНДР хоть и обладают ядерным оружием, к договору о его нераспространении не присоединились. Первое испытание ядерного оружия в Индии было проведено 8 мая 1974 г. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия и Пакистан наращивают ядерные запасы и активно работают над развитием ракетных систем
6/9
Anjum Naveed / AP
Пакистан в мае 1998 г. провел подземные испытания атомного оружия на полигоне Чагай Хиллз. По оценкам международных экспертов, в настоящее время ядерный арсенал Пакистана составляет 130–140 ядерных боеголовок, приводит данные ТАСС
7/9
Amir Cohen / AP
Израиль официально не подтверждает и не опровергает наличие ядерного оружия в стране. По данным SIPRI, Израиль располагает примерно 80 ядерными боеголовками, 30 из которых – тактические ядерные заряды (авиабомбы свободного падения). Оставшиеся 50 боеголовок предназначены для установки на баллистические ракеты средней дальности Jericho II, указывает институт. Дизель-электрические подлодки типа «Долфин» ВМС Израиля (на фото) предположительно способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками
8/9
Ahn Young-joon / AP
Эксперты подсчитали, что за всю историю ядерной программы КНДР произвела шесть подземных ядерных испытаний с 2006 по 2017 г. В сентябре 2017 г. Пхеньян провел свое шестое, самое мощное ядерное испытание. Ученые-атомщики Nuclear Note оценили ядерный потенциал КНДР в 10–20 боеголовок