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Песков: России не стоит вмешиваться в ситуацию с пропажей саудовского журналиста

России не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг пропажи саудовского журналиста Джамаль Хашкаджи (Хашогги), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Я не думаю, что нам стоит каким-то образом вмешиваться или обсуждать, или разбирать по косточкам ситуацию с саудовским журналистом», – сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

Песков добавил, что Россия удовлетворена сотрудничеством между турецкими следственными органами и саудовскими дипломатами. «Мы рассчитываем, что без каких-то голословных обвинений ситуация будет разрешена в правовом русле», – подчеркнул он.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи перестал выходить на связь 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В консульстве он намеревался получить документы, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. Его невеста ждала его у здания консульства более пяти часов в день исчезновения, после этого ей сообщили, что Хашкаджи уже ушел. Власти Саудовской Аравии настаивают, что Хашкаджи пропал уже после того, как покинул здание. Во вторник в здании прошли обыски. Как сообщает агентство Associated Press, полиция нашла улики, указывающие на то, журналист был убит в здании консульства.

Президент Владимир Путин в четверг заявил, что определенную ответственность за судьбу Джамаля Хашкаджи несут США, поскольку он жил в Америке и выбрал США в качестве страны-убежища. При этом Путин призвал дождаться результатов расследования: «Как мы можем начать портить отношения с Саудовской Аравией, не зная на самом деле о том, что произошло» (его слова приводит ТАСС). Путин подчеркнул, что не видит смысла в том, чтобы предпринимать какие-то действия, направленные на деградацию отношений.