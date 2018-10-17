Новости
Политика
Новости

NYT связала подозреваемых по делу о пропаже журналиста с саудовским принцем

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фигуранты дела о пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи (Хашогги) связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, один из подозреваемых часто сопровождал принца в его зарубежных поездках. Речь идет о человеке по имени Махер Абдулазиз Мутреб, которого турецкие власти подозревают в причастности к исчезновению журналиста, пишет газета. Он был замечен вместе с Мухаммедом ибн Салманом на выходе из самолета в Париже и Милане, утверждает издание. Также Мутреб был вместе с принцем во время его визитов в Хьюстон, Бостон и в штаб-квартиру ООН в этом году. В подтверждение газета опубликовала несколько снимков из зарубежных поездок Мухаммеда ибн Салмана, на которых изображен Мутреб.

Трое других подозреваемых, по данным издания, связаны со службой безопасности наследного принца. Пятый является судебным врачом и занимает важные должности в МВД Саудовской Аравии и медицинских учреждениях, что свидетельствует о его связях с руководством страны, пишет NYT.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как побывал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Он прибыл туда для получения документов, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. После визита в консульство журналист перестал выходить на связь. Невеста Хашкаджи в день исчезновения в течение пяти часов ждала его у здания консульства, после этого ей сообщили, что журналист уже ушел.

Власти Саудовской Аравии настаивают на том, что журналист пропал уже после того, как покинул здание консульства. Во вторник в здании прошли обыски. Как сообщает агентство Associated Press, полиция нашла улики, указывающие на то, журналист был убит в здании консульства.

Бизнес
Новости

Из «Магнита» ушел еще один соратник Галицкого

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Заместитель генерального директора ПАО «Магнит» Илья Саттаров принял решение об уходе из компании, говорится в сообщении ритейлера. Совет директоров на заседании во вторник принял его заявление, полномочия Саттарова прекращаются с 17 октября. Его место в правлении компании занял Евгений Мельников.

«Илья более восьми лет был в команде руководителей "Магнита" и играл важную роль в развитии компании. Мы благодарим его за колоссальный труд и желаем дальнейших успехов», — прокомментировала уход Саттарова генеральный директор и председатель правления «Магнита» Ольга Наумова. Где будет работать Саттаров после ухода из ритейлера, пока неизвестно.

Мельников работает в «Магните» более 10 лет, он возглавляет дирекцию по информационным технологиям и защите информации. «Уверены, что его участие в правлении окажет положительное влияние на будущее компании. IT является стратегически важным направлением для ритейла», — отметила Наумова.

Саттаров — выходец из команды сооснователя и бывшего основного владельца «Магнита» Сергея Галицкого. В начале 2018 г. Галицкий продал большую часть своего пакета (29,1%) ВТБ за 138 млрд руб., позже банк перепродал 11,82% Marathon Group. После этого сменилось руководство ритейлера. В мае из «Магнита» уволился Хачатур Помбухчан, занимавший пост гендиректора компании после ухода Галицкого. Гендиректором компании была назначена Ольга Наумова, ранее возглавлявшая «Пятерочку» (входит в X5 Retail Group). 

Теперь руководство «Магнита» более чем наполовину состоит из недавних сотрудников X5. Помимо Наумовой в правлении — экс-финдиректор конкурента Елена Милинова, бывший директор по персоналу «Пятерочки» Татьяна Князева, экс-директор региональной сети и центрального дивизиона «Пятерочки» Артем Смоленский. Саттаров оставался последним членом правления из старой команды. 

Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России, головной офис компании находится в Краснодаре. По состоянию на 30 июня сеть насчитывала почти 17 000 магазинов по всей России. Выручка «Магнита» за первое полугодие текущего года составила 595 млрд руб.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

«Аэрофлот» может получить еще 300 млн рублей субсидий на рейсы на Дальний Восток

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минтранс может предоставить «Аэрофлоту» дополнительные субсидии в 300 млн руб. на рейсы на Дальний Восток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса. Сейчас ведомство обсуждает этот вопрос. Дополнительное финансирование авиакомпания, предположительно, получит до конца года.

Ранее «Аэрофлот» прекратил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток, в Калининград и в Симферополь. Перевозчик открыл их продажу 29 марта и распродал все за шесть дней. Цена билета Москва — Владивосток составляла 7400 руб., что вдвое меньше, чем по обычному тарифу авиакомпании в экономическом классе. Авиакомпания уточнила, что освоила все средства госбюджета по этим программам.

Источник в группе «Аэрофлот» в беседе с РБК говорил, что в этом году финансовые лимиты на программу субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока для авиакомпании сократили на 40%.

У авиакомпании есть собственная программа плоских тарифов в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград. Например, в пункты Дальнего Востока цена за билет туда и обратно в эконом-классе на рейсах «Аэрофлота» составляет 25 000 руб., на рейсах авиакомпании «Россия», входящий в «Аэрофлот», — 22 000 руб. Продажа билетов по этой программе по-прежнему открыта.

В России работают четыре программы субсидирования билетов — на Дальний Восток, в Калининград, в Крым и региональная. Всего в 2018 г. правительство направило на их поддержку 3,8 млрд руб., что вдвое меньше, чем в прошлом. В программу включены семь авиаперевозчиков: «Аэрофлот», АЛРОСА, «Норд Стар», S7, «Уральские авиалинии», UTair и «Якутия».

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Бизнес
Новости

«Детский мир» будет продавать товары для домашних животных

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа компаний «Детский мир» решила выйти на рынок товаров для домашних животных. Об этом сообщил генеральный директор «Детского мира» Владимир Чирахов. «Это перспективный рынок с точки зрения его объема, ожидаемого роста и высокого уровня фрагментированности», — приводит пресс-служба группы компаний слова Чирахова. Подробностей он не сообщил.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что ритейлер ищет под зоомагазин свободное помещение в Москве площадью около 100 кв. м. По словам одного из собеседников издания, магазин может открыться до конца этого года. Группа компаний уже наняла сотрудника, который занимается этим форматом, добавляет другой источник. Кроме того, «Детский мир» недавно зарегистрировал новые доменные имена — zoo-zavr.ru и зоозавр.рф.

«Детский мир» называет себя крупнейшим розничным оператором торговли детскими товарами в России и Казахстане. Основной акционер «Детского мира» — АФК «Система». Группа компаний объединяет сеть магазинов «Детский мир» и розничную сеть ELC (Early Learning Centre — Центр раннего развития). По состоянию на 30 сентября в группу компаний входило 666 магазинов.

Выручка «Детского мира» по итогам прошлого года составила 97 млрд руб., что на 21,9% больше, чем годом ранее. В III квартале текущего года компания получила выручку в размере 28,4 млрд руб. (+15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.). За девять месяцев 2018 г. выручка выросла на 14,9% до 76,6 млрд руб.

Политика
Новости

СКР завел дело о фальсификации итогов голосования в Красноярске

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Красноярские следователи возбудили уголовное дело о фальсификации итогов голосования в городской совет депутатов Красноярска, которое прошло 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Придя на выборы, одна из голосующих обратила внимание, что она значится в списке проголосовавших досрочно. «В ходе проверки следователи опросили около 50 человек из данного списка, из них 10 подтвердили, что они фактически не голосовали, однако в документах имеется отметка о досрочном голосовании», — говорится в сообщении. По этом факту заведено дело по ст. 142.1 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В ходе расследования следователи планируют допросить членов избирательной комиссии и провести почерковедческую экспертизу. Наибольшее количество голосов избирателей по партийным спискам набрала ЛДПР, на втором месте — «Единая Россия». С учетом результатов голосования по одномандатным округам у «Единой России» 17 мандатов, у ЛДПР — 11, у КПРФ — четыре, у «Справедливой России» — два, у партии «Зеленые» — один.

Всего в красноярском горсовете 35 депутатов.

Недвижимость
Новости

Власти Петербурга разрешили ввести в эксплуатацию небоскреб штаб-квартиры «Газпрома»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госстройнадзор Санкт-Петербурга опубликовал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса «Лахта центр». Документ размещен на официальном сайте ведомства.

Предварительные работы по приемке начались в феврале 2018 г., в сентябре комиссия одобрила все параметры и документацию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Лахта центра». Комплекс планируется открыть в 2019 г. Подготовка деловых и общественных пространств арендаторами офисов в небоскребе займет, по данным пресс-службы, не менее года. Это завершение отделки, обустройство помещений, установка оборудования и работы по благоустройству. Основным арендатором комплекса станет штаб-квартира группы «Газпром» и компании «Газпром нефть».

Строительство «Лахта центра» началось в 2012 г. Небоскреб высотой 462 м (87 этажей) стал самым северным в мире и вторым по высоте строением в России и Европе. Он на 88 м превосходит московскую «Башню Федерации», уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне.

Инвестиции в строительство на конец 2017 г. составили 100 млрд руб.

Каким будет вид из новой штаб-квартиры «Газпрома»

Политика
Новости

Браудер попросил Швецию и Норвегию расследовать операции в банке Nordea

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер направил запрос в правоохранительные органы Швеции и Норвегии с просьбой расследовать подозрительные операции, которые проводились в 2007-2013 гг. через счета в Nordea Bank. Об этом сообщает газета Financial Times.

Ранее он обращался с аналогичной просьбой расследовать операции Nordea к датским властям, но запрос был отвергнут. Как пояснил Браудер FT, позже он получил новые данные по результатам следственных действий в Литве и Франции и на основании этого — возможность обратиться с новым запросом.

По данным Bloomberg, на счета в Nordea в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии переводились платежи от компаний, которые могли быть созданы для отмывания средств и уклонения от налогов. Эти компании имели счета в эстонской «дочке» Danske и литовском Ukio Bank.

Помимо Швеции и Норвегии основатель фонда пообещал сделать запросы в отношении Nordea в правоохранительные органы Дании и Финляндии.

В июле он уже подал иск в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из России и других стран бывшего СССР. В сентябре гендиректор Danske Bank Томас Борген заявил об уходе в отставку. «Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом», — отмечал Борген.

Бизнес
Новости

Польша подписала контракт с США на поставку СПГ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала долгосрочный контракт на закупку у американской Venture Global LNG сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил журналистам вице-президент польской компании Мацей Возняк (его слова приводит «РИА Новости»).

Согласно контракту, США будут ежегодно поставлять Польше по 2 млн т СПГ в течение 20 лет. Поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB), уточнил Возняк. Условия FOB предусматривают, что расходы по доставке товара на борт судна ложатся на продавца.

О том, что Польша планирует подписать контракты на поставку СПГ с американскими компаниями Venture Global LNG и Sempra Energy, стало известно в июне. Сообщалось, что начало поставок намечено на 2022 и 2023 гг. В 2022 г. истекает срок действия контракта PGNiG с «Газпромом». Польша считает стоимость российского газа завышенной и ранее говорила, что может полностью от него отказаться по истечении контракта.

В 2017 г. потребление природного газа в Польше составило 19,1 млрд куб. м (по данным BP), собственная добыча — около 4 млрд куб. м. Почти 70% импортного газа поставляет «Газпром». В общем объеме экспортных поставок российской компании на рынок Польши приходится 5%. 

Бизнес
Новости

FT: General Electric выиграла контракт с Ираком после вмешательства Трампа

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американская General Electric (GE) получила крупный контракт с Ираком на строительство 11 ГВт электрических мощностей после вмешательства администрации США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times. К заключению такого контракта на сумму около $15 млрд в последние недели «была близка» немецкая Siemens, отмечает издание.

Однако, как утверждает газета, в переговоры вступила администрация американского президента, которая напомнила Багдаду о гибели 7000 американцев в 2003 г. в этой стране в борьбе за свержение режима Саддама Хусейна. Победа в конкурсе имеет большое значение для GE, которая в течение последних двух лет фиксировала снижение прибыли. Официально о сделке будет объявлено «в ближайшее время». Компания может сообщить о ней, обнародовав 30 октября отчетность за III квартал.

Для Siemens, которая в течение нескольких месяцев работала над получением проекта, потеря контракта — «разочарование». В сентябре исполнительный директор Siemens Джо Кэзер лично отправился в Багдад для встречи с иракским премьер-министром Хайдером Аль-Абади. Как писала Handelsblatt со ссылкой на источники, Кэзер надеялся, в том числе, обсудить возможную сделку. Издание отмечало, что канцлер Германии Ангела Меркель лично включилась в переговоры с иракской стороной после сообщений о планах GE побороться за контракт с Багдадом.

Немецкая компания в феврале представила премьер-министру Ирака «дорожную карту» восстановления энергетической инфраструктуры страны. Предложение Siemens включало строительство под ключ 11 ГВт генерирующих мощностей в течение четырех лет, создание 60 000 рабочих мест и образовательные программы для молодых иракцев. Тем не менее, правительство Ирака уже подписало меморандум о взаимопонимании с США, в котором излагаются планы сторон сотрудничать в области добычи нефти и газа и производства электроэнергии.

Бизнес
Новости

СМИ узнали о планах PepsiCo продать завод по производству «Ессентуков»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Производство минеральной воды «Ессентуки» будет консолидировано на базе частно-государственной компании «Кавминкурортресурсы», сообщает РБК со ссылкой на источники. Новая структура планирует выкупить завод PepsiCo в Кавказских Минеральных водах. По словам одного из собеседников, это непрофильный актив для компании, занимающий «крайне маленькую выручку в доходах группы».

Добывать воду из скважин «Ессентуков» разрешено компаниям, которые получили лицензию у государства: АО «Кавминкурортресурсы», ООО «Холод-розлив» и ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ» (ЕЗМВ принадлежит PepsiCo). Как выяснило издание, мощности этих трех компаний предлагается консолидировать на базе ООО «Холдинг аква» (25% принадлежит «Кавминкурортресурсы»). Производитель «Холод-розлив» уже фактически вошел в новую компанию.

В ближайшее время завершится присоединение завода PepsiCo, пишет издание. Право добывать воду из скважин Ессентукского месторождения PepsiCo получила после покупки «Вимм-Билль-Данна» в 2010 г. Завод, как утверждает один из источников РБК, сталкивался с проблемами со стабильностью качества воды. Он также требовал инвестиций для дальнейшего развития. Стороны изучали различные варианты консолидации, включая партнерство PepsiCo с государством, но от него «в силу различных обстоятельств пришлось отказаться».

Технологии
Новости

Суд на три года запретил Маску возглавлять совет директоров Tesla

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Суд в США одобрил соглашение между основателем Tesla Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам (SEC), согласно которому бизнесмену три года запрещено возглавлять совет директоров компании. Об этом сообщает агентство Reuters.

Предприниматель должен также выплатить штраф в $20 млн. Такую же сумму выплатит сама Tesla. Вскоре в компанию войдет независимый председатель совета директоров, двое независимых директоров и будет назначен специальный комитет, который будет контролировать коммуникации Маска. В частности, основатель Tesla будет согласовывать с комитетом публикацию материалов, содержащих сведения, касающиеся компании и ее акционеров.

Представитель Tesla подтвердил агентству, что спор был урегулирован, но отказался комментировать детали соглашения.

SEC обратилась в суд с иском против Маска 27 сентября. Поводом стали сообщения бизнесмена в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией. Регулятор обвинил Маска в мошенничестве из-за «фальшивых и вводящих в заблуждение» публикаций. Маск поначалу отказался от сделки с регулятором, однако спустя три дня все-таки достиг с ним соглашения.

Политика
Новости

Директор МВФ Лагард отложила поездку в Саудовскую Аравию

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Директор – распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард отложила поездку на Ближний Восток, сообщила BBC со ссылкой на представителя Лагард. График поездки включал участие директора МВФ в «Давосе в пустыне» — международной конференции Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Причина отказа не уточняется.

Лагард стала последней в списке высокопоставленных гостей, отказавшихся от участия в мероприятии после исчезновения и возможного убийства диссидента и журналиста Джамаля Хашогги, которое связывают с саудовскими спецслужбами. На минувшей неделе Лагард заявила, что «в ужасе» от сообщений об исчезновении журналиста, но менять планы не намерена.

От посещения FII среди прочих участников отказались руководитель Uber Дара Хосровшахи, старший вице-президент Google Диана Грин, руководители JP Morgan, HSBC и Credit Suisse. По сообщению BBC, c сайта мероприятия, проходящего с 23 по 25 октября, исчез список официально подтвержденных спикеров.

Саудовская Аравия думает признаться в том, что ее агенты случайно убили Хашогги во время допроса, сообщили накануне The Wall Street Journal и Financial Times. Хашогги – известный журналист, который в 2017 г. уехал жить в США и в своих колонках в The Washington Post критиковал политику саудовского наследного принца Мухаммада ибн Салмана. Хашогги никто не видел с тех пор, как 2 октября он зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Турецкие власти заявили, что у них есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие его убийство в консульстве, и поделились ими с США. Эр-Рияд свою причастность к пропаже Хашогги отрицает.

Читать ещё
Preloader more
Фото