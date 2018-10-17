Саудовская Аравия стала терять бизнес-проекты из-за убийства журналиста
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Саудовская Аравия отказалась от запланированной сделки с Virgin Hyperloop One после того, как один из ее акционеров, предприниматель Ричард Брэнсон, заявил о приостановке сотрудничества с суверенным инвестфондом королевства в связи с пропажей саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на людей, информированных о переговорах между сторонами.
Стороны намеревались объявить о совместной работе над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) для реализации в Саудовской Аравии футуристического проекта сверхскоростного вакуумного поезда на деловой конференции Future Investment Initiative (FII), которую еще называют «Давосом в пустыне». Договоренность предусматривала производство, передачу информации, разработку маршрутов, рассказали FT люди, знакомые с ситуацией. Однако 11 октября Брэнсон заявил, что приостановит переговоры с саудовским фондом Public Investment Fund (PIF) об инвестициях на $1 млрд в его космические компании Virgin Orbit и Virgin Galactic на время расследования возможного убийства Хашогги. Он также отказался от участия в туристических проектах на берегу Красного моря, планировавшихся Саудовской Аравией. Если убийство или похищение Хашогги «окажется правдой, это несомненно повлияет на возможность Запада вести бизнес с саудовским правительством», добавил Брэнсон.
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