Политика / Международная жизнь

США и Саудовская Аравия ищут выход из дипломатического кризиса

Предполагаемое убийство саудовского журналиста подорвало репутацию наследного принца ибн Салмана
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Саудовская Аравия, оказавшись под международным давлением, думает признаться в том, что ее агенты случайно убили журналиста-диссидента Джамаля Хашогги во время допроса. Об этом сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники. Из-за этого скандала США и Саудовская Аравия сначала обменялись угрозами, но затем стали искать способ уладить дипломатический кризис.

Хашогги – известный журналист и диссидент, который в прошлом году уехал жить в США. В своих колонках в Washington Post он критиковал политику наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана. Хашогги никто не видел с тех пор, как 2 октября он зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Турецкие власти заявили, что у них есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие его убийство там, и поделились ими с США. Но Эр-Рияд неоднократно отрицал свою причастность к пропаже Хашогги.

Эта история вызвала международный скандал, и многие западные бизнесмены стали отказываться от участия в деловой конференции в Саудовской Аравии и в других ее проектах. Кроме того, обострились отношения Саудовской Аравии с США, ее важным союзником. Президент Дональд Трамп в субботу пригрозил «жестко наказать» Эр-Рияд, если подозрения в убийстве Хашогги окажутся правдой. Американские сенаторы начали расследование по этому поводу в соответствии с актом Магнитского. Саудовцы же намекнули, что могут принять ответные меры, используя свое положение крупнейшего в мире экспортера нефти.

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