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Каждый пятый житель России никогда не пользовался интернетом

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Более 20% россиян никогда не пользовались интернетом, показал телефонный опрос Фонда общественного мнения (ФОМ). Исследование проводилось 15‒17 мая среди 1000 человек. Месячная аудитория интернет-пользователей в России составляет 74% населения, следует из данных опроса. 69% респондентов рассказали, что пользовались интернетом в последние сутки, 4% ‒ в последнюю неделю, а 1% ‒ в последний месяц.

Из тех, кто использует интернет хотя бы раз в месяц, 27% пользуются только мобильным интернетом, а 21% ‒ только домашним. И тем, и другим пользуются более половины респондентов (51%). Только мобильным интернетом чаще пользуются россияне в возрасте 46‒60 лет (28%), а только домашним ‒ респонденты старше 60 лет (45%).

Больше всего россияне пользуются интернетом, чтобы быть в курсе событий и узнавать новости, ‒ об этом рассказал 41% респондентов. Еще 35% опрошенных с помощью интернета получают нужную или интересующую их информацию. Как средство общения с близкими и друзьями интернет используют 28% россиян, показал опрос ФОМа. Каждый четвертый респондент рассказал, что пользуется интернетом для работы. По 17% опрошенных используют ресурс для учебы и просмотра фильмов или передач. Чуть меньше (16%) заходят в интернет ради соцсетей, а 13% ‒ для развлечения. 

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Большинство пользователей интернета (73%) считают, что проводят там столько времени, сколько нужно. 17% опрошенных признались, что проводят в интернете слишком много времени, а 8% ‒ что слишком мало.  Чаще всего в чрезмерном пользовании интернетом признавались опрошенные в возрасте 18‒30 лет (24%), а респонденты старше 60 лет, наоборот, чаще других возрастных групп говорили, что проводят в сети слишком мало времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных