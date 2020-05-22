Каждый пятый житель России никогда не пользовался интернетом
Более 20% россиян никогда не пользовались интернетом, показал телефонный опрос Фонда общественного мнения (ФОМ). Исследование проводилось 15‒17 мая среди 1000 человек. Месячная аудитория интернет-пользователей в России составляет 74% населения, следует из данных опроса. 69% респондентов рассказали, что пользовались интернетом в последние сутки, 4% ‒ в последнюю неделю, а 1% ‒ в последний месяц.
Из тех, кто использует интернет хотя бы раз в месяц, 27% пользуются только мобильным интернетом, а 21% ‒ только домашним. И тем, и другим пользуются более половины респондентов (51%). Только мобильным интернетом чаще пользуются россияне в возрасте 46‒60 лет (28%), а только домашним ‒ респонденты старше 60 лет (45%).
Больше всего россияне пользуются интернетом, чтобы быть в курсе событий и узнавать новости, ‒ об этом рассказал 41% респондентов. Еще 35% опрошенных с помощью интернета получают нужную или интересующую их информацию. Как средство общения с близкими и друзьями интернет используют 28% россиян, показал опрос ФОМа. Каждый четвертый респондент рассказал, что пользуется интернетом для работы. По 17% опрошенных используют ресурс для учебы и просмотра фильмов или передач. Чуть меньше (16%) заходят в интернет ради соцсетей, а 13% ‒ для развлечения.
Большинство пользователей интернета (73%) считают, что проводят там столько времени, сколько нужно. 17% опрошенных признались, что проводят в интернете слишком много времени, а 8% ‒ что слишком мало. Чаще всего в чрезмерном пользовании интернетом признавались опрошенные в возрасте 18‒30 лет (24%), а респонденты старше 60 лет, наоборот, чаще других возрастных групп говорили, что проводят в сети слишком мало времени.