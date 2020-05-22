Каждый пятый житель России никогда не пользовался интернетом

Больше всего россияне пользуются интернетом, чтобы быть в курсе событий и узнавать новости, ‒ об этом рассказал 41% респондентов. Еще 35% опрошенных с помощью интернета получают нужную или интересующую их информацию. Как средство общения с близкими и друзьями интернет используют 28% россиян, показал опрос ФОМа. Каждый четвертый респондент рассказал, что пользуется интернетом для работы. По 17% опрошенных используют ресурс для учебы и просмотра фильмов или передач. Чуть меньше (16%) заходят в интернет ради соцсетей, а 13% ‒ для развлечения.