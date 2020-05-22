Интернет-аудитория решит, выйдет ли книга из печати«Эксмо» ввело новые правила выпуска бумажных книг
После закрытия книжных магазинов издательства больше не могут использовать данные о продажах, чтобы решить, отдавать ли в печать ту или иную новинку. Взамен издатели вынуждены ориентироваться на реакцию интернет-аудитории. Так, крупнейшее в России издательство «Эксмо» (входит в группу «Эксмо-АСТ») с мая выпускает новинки в печатном виде, только если информация о будущей книге соберет 1 млн контактов с интернет-аудиторией, сообщил гендиректор этого издательства Евгений Капьев. В данных о контактах «Эксмо» учитывает просмотры сообщений о книге в СМИ, на сайте издательства, в соцсетях, а также предзаказы, уточнил он.
Традиционно издательства используют данные книжной розницы, объясняет Капьев: собирают информацию, как уже продаются книги такого жанра, похожих авторов, и тогда принимают решение о выходе новинки, о размере тиража. Розница ‒ основной канал дистрибуции книг, на нее приходится около 70% продаж, говорил президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Но книжные магазины закрыты в России с конца марта из-за пандемии коронавируса, и актуальных данных у издательств больше нет. Теперь издатели продают бумажные книги только через интернет-магазины.