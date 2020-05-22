Интернет-аудитория решит, выйдет ли книга из печати

После закрытия книжных магазинов издательства больше не могут использовать данные о продажах, чтобы решить, отдавать ли в печать ту или иную новинку. Взамен издатели вынуждены ориентироваться на реакцию интернет-аудитории. Так, крупнейшее в России издательство «Эксмо» (входит в группу «Эксмо-АСТ») с мая выпускает новинки в печатном виде, только если информация о будущей книге соберет 1 млн контактов с интернет-аудиторией, сообщил гендиректор этого издательства Евгений Капьев. В данных о контактах «Эксмо» учитывает просмотры сообщений о книге в СМИ, на сайте издательства, в соцсетях, а также предзаказы, уточнил он.