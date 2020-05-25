В Екатеринбурге жертвами урагана стали три человека

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Сколько именно человек в регионе пострадало, он не стал уточнять. По его словам, без света в области остались более 100 000 человек. Куйвашев пообещал восстановить подачу электричества к утру. Губернатор призвал местных жителей быть осторожными.