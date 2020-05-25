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В Екатеринбурге жертвами урагана стали три человека

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В Екатеринбурге во время урагана погибли три человека, сообщает местное издание E1.RU со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Свердловской области. На одного мужчину упали сорванные ветром ворота, на второго – крыша с двухэтажного здания. В больнице также скончался пострадавший от урагана крановщик.

В некоторых районах Свердловской области ураган причинил серьезный материальный ущерб. «Результаты урагана мы еще анализируем и чуть позже расскажем о масштабах последствий для Среднего Урала», – заявил изданию представитель управления Валерий Горелых.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Сколько именно человек в регионе пострадало, он не стал уточнять. По его словам, без света в области остались более 100 000 человек. Куйвашев пообещал восстановить подачу электричества к утру. Губернатор призвал местных жителей быть осторожными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных