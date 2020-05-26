Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом. Ему было 68 лет. О смерти Лопухина сообщил в своем Facebook писатель Денис Драгунский. Это информацию «Радио Свобода» подтвердил близкий родственник экс-министра.
Лопухин руководил энергетической отраслью с ноября 1991 г. по июнь 1992 г. За это время он успел разработать концепцию реформирования топливно-энергетического комплекса и назначить председателем фонда содействия топливно-энергетической промышленности с правами замминистра мало кому тогда известного Михаила Ходорковского, писал Forbes. На посту министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин.
После отставки из правительства Лопухин начал работать в инвестиционном банке Lazard Freres, консультировавшем российское правительство, и стал партнером московского подразделения. В 1996 г. Лопухин покинул банк и создал собственную компанию «Вангвард». По данным «Википедии», с 2007 по 2015 г. он также был членом совета директоров ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».