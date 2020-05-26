Первый министр энергетики России умер от коронавируса

После отставки из правительства Лопухин начал работать в инвестиционном банке Lazard Freres, консультировавшем российское правительство, и стал партнером московского подразделения. В 1996 г. Лопухин покинул банк и создал собственную компанию «Вангвард». По данным «Википедии», с 2007 по 2015 г. он также был членом совета директоров ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».