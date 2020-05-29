В Москве за сутки скончались 78 пациентов с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончалось еще 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 2408 человек.
Днем ранее суточный прирост летальных случаев в Москве составил 76 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии коронавируса в России выявлено свыше 4300 летальных случаев.
Утром 29 мая оперативный штаб сообщил об увеличении в России числа заразившихся коронавирусом до 387 623. В Москве — до 173 497. За минувший день в стране от COVID-19 погибли 232 человека, это наибольший показатель числа летальных исходов за сутки. Предыдущий рекорд – 174 смерти, этот показатель был достигнут 26 и 28 мая. Общее число погибших от коронавируса достигло 4374. Всего в России лечение продолжают 223 992 человека.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова заявляли о возможном увеличении показателей смертности от коронавируса в мае. Это связано с тем, что в больницы поступает большое число тяжелобольных, поясняли они. Режим самоизоляции в Москве накануне Собянин продлил до 14 июня.