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В Москве за сутки скончались 78 пациентов с коронавирусом

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В Москве за прошедшие сутки скончалось еще 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 2408 человек.

Днем ранее суточный прирост летальных случаев в Москве составил 76 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии коронавируса в России выявлено свыше 4300 летальных случаев.

Утром 29 мая оперативный штаб сообщил об увеличении в России числа заразившихся коронавирусом до 387 623. В Москве — до 173 497. За минувший день в стране от COVID-19 погибли 232 человека, это наибольший показатель числа летальных исходов за сутки. Предыдущий рекорд – 174 смерти, этот показатель был достигнут 26 и 28 мая. Общее число погибших от коронавируса достигло 4374. Всего в России лечение продолжают 223 992 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова заявляли о возможном увеличении показателей смертности от коронавируса в мае. Это связано с тем, что в больницы поступает большое число тяжелобольных, поясняли они. Режим самоизоляции в Москве накануне Собянин продлил до 14 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных