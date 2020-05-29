В Москве за сутки скончались 78 пациентов с коронавирусом

Утром 29 мая оперативный штаб сообщил об увеличении в России числа заразившихся коронавирусом до 387 623. В Москве — до 173 497. За минувший день в стране от COVID-19 погибли 232 человека, это наибольший показатель числа летальных исходов за сутки. Предыдущий рекорд – 174 смерти, этот показатель был достигнут 26 и 28 мая. Общее число погибших от коронавируса достигло 4374. Всего в России лечение продолжают 223 992 человека.