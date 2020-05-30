Полиция задержала более десяти участников пикетов у здания МВД в Москве
В Москве у здания Главного управления МВД 30 мая продолжились одиночные пикеты против незаконных задержаний. Протестующие требуют освободить основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и журналиста Илью Азара. Воронцов проходит обвиняемым сразу по нескольким уголовным делам, в том числе о вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского и о распространении порнографии. С 7 мая он находится в СИЗО. Азар был задержан за пикет в поддержку Воронцова, 28 мая его арестовали на 15 суток за нарушение правил проведения акции.
В тот же день в Москве и Санкт-Петербурге начались одиночные пикеты в поддержку Азара, на них были задержаны 22 человека. В пятницу пикеты продолжились, на них задержали 42 человека. На задержанных составили протоколы о нарушении режима самоизоляции.
В субботу, к моменту публикации, проект «ОВД-инфо» сообщал о 12 задержанных. В отделение полиции увезли муниципальных депутатов Елену Филину, Дмитрия Зеленова, главу муниципального округа Якиманка Андрея Морева и активиста Дмитрия Кисиева. Также задержали муниципального депутата Наталью Ремизову, гражданского активиста Леонида Драбкина, бывшего члена Совета по правам человека Илью Шаблинского, активистов Мурата Мукашева, Елизавету Лошак, Глеба Матвеева, Олега Невидомого и активистку движения «Гражданское общество» Милу Земцову.
У журналистов, которые освещают события, проверяют документы и записывают данные. Полицейские пытались задержать журналиста «Коммерсантъ FM» Петра Пархоменко, но отпустили после проверки документов. Сотрудники правоохранительных органов призывают собравшихся разойтись и соблюдать социальную дистанцию.