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Полиция задержала более десяти участников пикетов у здания МВД в Москве

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В Москве у здания Главного управления МВД 30 мая продолжились одиночные пикеты против незаконных задержаний. Протестующие требуют освободить основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и журналиста Илью Азара. Воронцов проходит обвиняемым сразу по нескольким уголовным делам, в том числе о вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского и о распространении порнографии. С 7 мая он находится в СИЗО. Азар был задержан за пикет в поддержку Воронцова, 28 мая его арестовали на 15 суток за нарушение правил проведения акции.

В тот же день в Москве и Санкт-Петербурге начались одиночные пикеты в поддержку Азара, на них были задержаны 22 человека. В пятницу пикеты продолжились, на них задержали 42 человека. На задержанных составили протоколы о нарушении режима самоизоляции.

В субботу, к моменту публикации, проект «ОВД-инфо» сообщал о 12 задержанных. В отделение полиции увезли муниципальных депутатов Елену Филину, Дмитрия Зеленова, главу муниципального округа Якиманка Андрея Морева и активиста Дмитрия Кисиева. Также задержали муниципального депутата Наталью Ремизову, гражданского активиста Леонида Драбкина, бывшего члена Совета по правам человека Илью Шаблинского, активистов Мурата Мукашева, Елизавету Лошак, Глеба Матвеева, Олега Невидомого и активистку движения «Гражданское общество» Милу Земцову.

У журналистов, которые освещают события, проверяют документы и записывают данные. Полицейские пытались задержать журналиста «Коммерсантъ FM» Петра Пархоменко, но отпустили после проверки документов. Сотрудники правоохранительных органов призывают собравшихся разойтись и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее по теме: Пикеты в защиту Ильи Азара у здания МВД в Москве. Фотографии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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