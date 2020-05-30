Полиция задержала более десяти участников пикетов у здания МВД в Москве

В Москве у здания Главного управления МВД 30 мая продолжились одиночные пикеты против незаконных задержаний. Протестующие требуют освободить основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и журналиста Илью Азара. Воронцов проходит обвиняемым сразу по нескольким уголовным делам, в том числе о вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского и о распространении порнографии. С 7 мая он находится в СИЗО. Азар был задержан за пикет в поддержку Воронцова, 28 мая его арестовали на 15 суток за нарушение правил проведения акции.