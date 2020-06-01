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«Левада-центр»: 28% россиян готовы выйти на протесты против падения уровня жизни

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28% россиян готовы участвовать в акциях массового протеста против падения уровня жизни, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», посвященного социальной поддержке во время пандемии коронавируса. Это самый высокий уровень готовности к экономическому протесту за последние полтора года. В ноябре 2018 г., после подписания президентом Владимиром Путиным закона о повышении пенсионного возраста, о готовности участвовать в акциях заявили 30% опрошенных.

Опрос проводился по телефону с 22 по 24 мая. 27% респондентов считают, что в их населенном пункте сейчас возможны массовые выступления против падения уровня жизни, 61% считает, что такие акции маловероятны. За последние 10 лет наибольшую вероятность акций протеста по экономическим причинам «Левада-центр» отмечал в июле 2017 г. При этом до пандемии «Левада-центр» задавал вопросы лично, и в социологической службе отмечают, что сравнивать результаты телефонного опроса с результатами личных интервью можно лишь условно.

Отвечая на вопрос о государственной поддержке во время пандемии, 61% респондентов заявил, что поддержку должны оказывать в первую очередь семьям с детьми. Больше половины (52%) заявили о приоритете поддержки пенсионеров, 48% — об оказании помощи малоимущим. За приоритетную поддержку работникам малого и среднего бизнеса выступили 26% опрошенных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных