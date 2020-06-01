«Левада-центр»: 28% россиян готовы выйти на протесты против падения уровня жизни
28% россиян готовы участвовать в акциях массового протеста против падения уровня жизни, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», посвященного социальной поддержке во время пандемии коронавируса. Это самый высокий уровень готовности к экономическому протесту за последние полтора года. В ноябре 2018 г., после подписания президентом Владимиром Путиным закона о повышении пенсионного возраста, о готовности участвовать в акциях заявили 30% опрошенных.
Опрос проводился по телефону с 22 по 24 мая. 27% респондентов считают, что в их населенном пункте сейчас возможны массовые выступления против падения уровня жизни, 61% считает, что такие акции маловероятны. За последние 10 лет наибольшую вероятность акций протеста по экономическим причинам «Левада-центр» отмечал в июле 2017 г. При этом до пандемии «Левада-центр» задавал вопросы лично, и в социологической службе отмечают, что сравнивать результаты телефонного опроса с результатами личных интервью можно лишь условно.
Отвечая на вопрос о государственной поддержке во время пандемии, 61% респондентов заявил, что поддержку должны оказывать в первую очередь семьям с детьми. Больше половины (52%) заявили о приоритете поддержки пенсионеров, 48% — об оказании помощи малоимущим. За приоритетную поддержку работникам малого и среднего бизнеса выступили 26% опрошенных.