«Левада-центр»: 28% россиян готовы выйти на протесты против падения уровня жизни

Опрос проводился по телефону с 22 по 24 мая. 27% респондентов считают, что в их населенном пункте сейчас возможны массовые выступления против падения уровня жизни, 61% считает, что такие акции маловероятны. За последние 10 лет наибольшую вероятность акций протеста по экономическим причинам «Левада-центр» отмечал в июле 2017 г. При этом до пандемии «Левада-центр» задавал вопросы лично, и в социологической службе отмечают, что сравнивать результаты телефонного опроса с результатами личных интервью можно лишь условно.