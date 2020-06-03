Суд в Уфе оправдал двух бывших полицейских по делу об изнасиловании коллеги
Верховный суд Башкирии оправдал бывших руководителей районных отделов МВД Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева по делу об изнасиловании дознавательницы, сообщает ГТРК «Башкортостан». Их оправдали из-за отсутствия доказательств вины, уточнил «Интерфаксу» адвокат Галиева Аслям Халиков. Третьему фигуранту дела, бывшему начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку, смягчили приговор с шести до четырех лет колонии.
Галиев и Матвеев после решения суда уехали домой, сообщил ТАСС адвокат Галиева Ренат Амирханов. По его словам, оправданные имеют право на реабилитацию за незаконное содержание под стражей и привлечение к уголовной ответственности.
Адвокат потерпевшей Ирина Валиева заявила, что не может сказать, какие именно доказательства суд посчитал недостаточными, так как не видела мотивировочную часть решения суда. Она подтвердила «Интерфаксу» намерение обжаловать приговор. Гособвинение также намерено подавать кассацию – прокурор, по сообщению ТАСС, настаивал на ужесточении приговора и лишении специальных званий.
Сотрудники МВД были задержаны в октябре 2018 г. по подозрению в изнасиловании дознавательницы в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, позднее подозреваемых и пострадавшую уволили из полиции. В декабре 2019 г. Яромчука приговорили к шести годам колонии общего режима, Галиева и Матвеева – к семи годам, суд также назначил компенсацию потерпевшей в 3 млн руб.