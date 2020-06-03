Суд в Уфе оправдал двух бывших полицейских по делу об изнасиловании коллеги

Сотрудники МВД были задержаны в октябре 2018 г. по подозрению в изнасиловании дознавательницы в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, позднее подозреваемых и пострадавшую уволили из полиции. В декабре 2019 г. Яромчука приговорили к шести годам колонии общего режима, Галиева и Матвеева – к семи годам, суд также назначил компенсацию потерпевшей в 3 млн руб.