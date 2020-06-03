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Суд в Уфе оправдал двух бывших полицейских по делу об изнасиловании коллеги

Ведомости

Верховный суд Башкирии оправдал бывших руководителей районных отделов МВД Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева по делу об изнасиловании дознавательницы, сообщает ГТРК «Башкортостан». Их оправдали из-за отсутствия доказательств вины, уточнил «Интерфаксу» адвокат Галиева Аслям Халиков. Третьему фигуранту дела, бывшему начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку, смягчили приговор с шести до четырех лет колонии.

Галиев и Матвеев после решения суда уехали домой, сообщил ТАСС адвокат Галиева Ренат Амирханов. По его словам, оправданные имеют право на реабилитацию за незаконное содержание под стражей и привлечение к уголовной ответственности.

Адвокат потерпевшей Ирина Валиева заявила, что не может сказать, какие именно доказательства суд посчитал недостаточными, так как не видела мотивировочную часть решения суда. Она подтвердила «Интерфаксу» намерение обжаловать приговор. Гособвинение также намерено подавать кассацию – прокурор, по сообщению ТАСС, настаивал на ужесточении приговора и лишении специальных званий.

Сотрудники МВД были задержаны в октябре 2018 г. по подозрению в изнасиловании дознавательницы в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, позднее подозреваемых и пострадавшую уволили из полиции. В декабре 2019 г. Яромчука приговорили к шести годам колонии общего режима, Галиева и Матвеева – к семи годам, суд также назначил компенсацию потерпевшей в 3 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных