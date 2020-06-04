Спикер Мосгордумы заявил о готовности к проверке своей декларации о доходах
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил в эфире «Эхо Москвы», что готов к проверке закрытой части своей декларации комиссией Мосгордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах. Обращение о проверке достоверности, по его словам, уже поступило в комиссию, проверка сможет начаться в случае принятия такого решения комиссией.
Депутат Мосгордумы от «Справедливой России», член комиссии по контролю за достоверностью деклараций Михаил Тимонов заявил «Интерфаксу», что попросил проверить декларацию. Он выступил за очное обсуждение декларации Шапошникова всеми депутатами Мосгордумы, так как «вопрос явно вышел за рамки уточнения небольших технических деталей» и стал явно политическим. Тимонов также выступил за привлечение аудиторов к проверке декларации.
Шапошников в 2019 г. задекларировал доход в 1,95 млрд руб., это в 80 раз больше данных за 2018 г. Шапошников объяснил высокий доход продажей акций АО «Северянин». Позднее политик Алексей Навальный указал, что еще в 2018 г. Шапошников внес 870 млн руб. в уставной капитал компании «Ваш консалтинг». Спикер Мосгордумы уточнил в эфире «Эха Москвы», что сделка длилась с 2018 по 2019 гг., а полные данные отражены в закрытой части декларации за 2018 г.