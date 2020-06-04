Спикер Мосгордумы заявил о готовности к проверке своей декларации о доходах

Шапошников в 2019 г. задекларировал доход в 1,95 млрд руб., это в 80 раз больше данных за 2018 г. Шапошников объяснил высокий доход продажей акций АО «Северянин». Позднее политик Алексей Навальный указал, что еще в 2018 г. Шапошников внес 870 млн руб. в уставной капитал компании «Ваш консалтинг». Спикер Мосгордумы уточнил в эфире «Эха Москвы», что сделка длилась с 2018 по 2019 гг., а полные данные отражены в закрытой части декларации за 2018 г.