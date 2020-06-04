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Спикер Мосгордумы заявил о готовности к проверке своей декларации о доходах

Ведомости

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил в эфире «Эхо Москвы», что готов к проверке закрытой части своей декларации комиссией Мосгордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах. Обращение о проверке достоверности, по его словам, уже поступило в комиссию, проверка сможет начаться в случае принятия такого решения комиссией.

Депутат Мосгордумы от «Справедливой России», член комиссии по контролю за достоверностью деклараций Михаил Тимонов заявил «Интерфаксу», что попросил проверить декларацию. Он выступил за очное обсуждение декларации Шапошникова всеми депутатами Мосгордумы, так как «вопрос явно вышел за рамки уточнения небольших технических деталей» и стал явно политическим. Тимонов также выступил за привлечение аудиторов к проверке декларации.

Шапошников в 2019 г. задекларировал доход в 1,95 млрд руб., это в 80 раз больше данных за 2018 г. Шапошников объяснил высокий доход продажей акций АО «Северянин». Позднее политик Алексей Навальный указал, что еще в 2018 г. Шапошников внес 870 млн руб. в уставной капитал компании «Ваш консалтинг». Спикер Мосгордумы уточнил в эфире «Эха Москвы», что сделка длилась с 2018 по 2019 гг., а полные данные отражены в закрытой части декларации за 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных