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Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне

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Тело афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейскими, предали земле рядом с могилой его матери на кладбище Houston Memorial Gardens в Хьюстоне (Техас), передает Reuters.

Ранее церемонии прощания с жертвой полицейского насилия прошли в Миннеаполисе (Миннесота) , где Флойд жил после отъезда из Хьюстона, и Рейфорде (Северная Каролина), где он родился. В Хьюстоне, где жили родители Флойда, местом прощания стала церковь The Fountain of Praise. С церемонии велась онлайн-трансляция. С прощальными речами в церкви выступили кандидат в президенты США от демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден, члены палаты представителей США Эл Грин и Шейла Джексон Ли, губернатор Техаса Грег Эбботт, мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.

Байден, выступив по видеосвязи, сказал, что американское общество не может снова отвернутся от расизма, «который жалит нашу душу» и «систематического насилия, которое все еще преследует американскую жизнь». После службы катафалк с телом Флойда направился к кладбищу, его сопровождали машины полиции. Гроб золотистого цвета за милю до кладбища перенесли из катафалка в конный экипаж. Флойд умер в больнице Миннеаполиса 25 мая после задержания полицией, во время которого полицейский надавил ему коленом на горло.

После гибели Флойда в Америке и по всему миру начались общенациональные акции протеста против расизма и жестоких действий полиции. Первые акции прошли 26 мая в Миннеаполисе, позднее они переросли в столкновения и распространились по другим городам США. В Нью-Йорке, Филадельфии, Индианаполисе для сдерживания протестов был введен комендантский час. Полицейские, задержавшие Флойда, арестованы, им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и подстрекательстве к нему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных