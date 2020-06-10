Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Тело афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейскими, предали земле рядом с могилой его матери на кладбище Houston Memorial Gardens в Хьюстоне (Техас), передает Reuters.
Ранее церемонии прощания с жертвой полицейского насилия прошли в Миннеаполисе (Миннесота) , где Флойд жил после отъезда из Хьюстона, и Рейфорде (Северная Каролина), где он родился. В Хьюстоне, где жили родители Флойда, местом прощания стала церковь The Fountain of Praise. С церемонии велась онлайн-трансляция. С прощальными речами в церкви выступили кандидат в президенты США от демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден, члены палаты представителей США Эл Грин и Шейла Джексон Ли, губернатор Техаса Грег Эбботт, мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.
Байден, выступив по видеосвязи, сказал, что американское общество не может снова отвернутся от расизма, «который жалит нашу душу» и «систематического насилия, которое все еще преследует американскую жизнь». После службы катафалк с телом Флойда направился к кладбищу, его сопровождали машины полиции. Гроб золотистого цвета за милю до кладбища перенесли из катафалка в конный экипаж. Флойд умер в больнице Миннеаполиса 25 мая после задержания полицией, во время которого полицейский надавил ему коленом на горло.
После гибели Флойда в Америке и по всему миру начались общенациональные акции протеста против расизма и жестоких действий полиции. Первые акции прошли 26 мая в Миннеаполисе, позднее они переросли в столкновения и распространились по другим городам США. В Нью-Йорке, Филадельфии, Индианаполисе для сдерживания протестов был введен комендантский час. Полицейские, задержавшие Флойда, арестованы, им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и подстрекательстве к нему.