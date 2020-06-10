Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне

Байден, выступив по видеосвязи, сказал, что американское общество не может снова отвернутся от расизма, «который жалит нашу душу» и «систематического насилия, которое все еще преследует американскую жизнь». После службы катафалк с телом Флойда направился к кладбищу, его сопровождали машины полиции. Гроб золотистого цвета за милю до кладбища перенесли из катафалка в конный экипаж. Флойд умер в больнице Миннеаполиса 25 мая после задержания полицией, во время которого полицейский надавил ему коленом на горло.