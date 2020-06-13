В Москве умерли еще 50 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Число жертв COVID-19 в столице таким образом выросло до 3281 человека. Днем ранее оперштаб сообщил о 44 умерших пациентах с коронавирусом.
По данным на утро 13 июня, общее число заболевших в столице достигло 204 428. За минувшие сутки в городе выздоровели 1534 больных, лечение продолжают 81 639 человек.
9 июня в Москве отменили пропускной режим и самоизоляция. Также были сняты ограничения на работу парикмахерских, салонов красоты, ветеринарных и стоматологических клиник. С 16 июня откроются музеи, театры и зоопарки, кроме того, можно будет проводить спортивные мероприятия с заполненностью стадионов на 10%. С 23 июня откроется общественная инфраструктура – уличные тренажеры и детские площадки. Масочный режим пока сохраняется.