Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Из-за непогоды упало десять деревьев, а в парке «Коломенское» пострадали два человека от удара молнии, рассказал Бирюков. По его словам, из-за сильного ветра листва и ветки деревьев попали в ливневую канализацию, что стало причиной подтоплений.