Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы ликвидировали последствия грозы и сильного ливня, передает «Интерфакс». По словам заммэра, в отдельных районах столицы сегодня выпало до 70% месячной нормы осадков.
Из-за непогоды упало десять деревьев, а в парке «Коломенское» пострадали два человека от удара молнии, рассказал Бирюков. По его словам, из-за сильного ветра листва и ветки деревьев попали в ливневую канализацию, что стало причиной подтоплений.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) ранее сообщил в Twitter, что все большие подтопления на московских дорогах, влияющие на движение, ликвидированы. В столице до конца дня сохраняется экстренное предупреждение о дожде, добавили в ЦОДД.