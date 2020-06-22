Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Из рассекреченных файлов следует, что аварии на Чернобыльской атомной электростанции случались и до апреля 1986 г., но о них не сообщалось, отметила пресс-служба СБУ. Также в книгу вошли расшифровка телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве саркофага.