Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС
Архив Службы безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти представили вторую книгу сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». В ней содержатся 229 документов, касающихся периода с начала 1970-х гг. до завершения строительства саркофага на станции. Большинство из них публикуются впервые.
Из рассекреченных файлов следует, что аварии на Чернобыльской атомной электростанции случались и до апреля 1986 г., но о них не сообщалось, отметила пресс-служба СБУ. Также в книгу вошли расшифровка телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве саркофага.
Документы в книге опубликованы на языке оригинала и в хронологической последовательности. Первая книга из «Чернобыльского досье КГБ» вышла весной 2019 г.
Согласно ранее рассекреченным материалам, в период с 1971 по 1981 г. на ЧАЭС было зафиксировано 29 аварийных остановок, в основном из-за незначительных происшествий. СБУ также обнародовала документы о ликвидации последствий аварии в 1986 г. Несколько документов указывали на недостаток спецодежды, снаряжения и оборудования для проведения аварийных работ.