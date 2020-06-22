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Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Ведомости

Архив Службы безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти представили вторую книгу сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». В ней содержатся 229 документов, касающихся периода с начала 1970-х гг. до завершения строительства саркофага на станции. Большинство из них публикуются впервые.

Из рассекреченных файлов следует, что аварии на Чернобыльской атомной электростанции случались и до апреля 1986 г., но о них не сообщалось, отметила пресс-служба СБУ. Также в книгу вошли расшифровка телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве саркофага.

Документы в книге опубликованы на языке оригинала и в хронологической последовательности. Первая книга из «Чернобыльского досье КГБ» вышла весной 2019 г.

Согласно ранее рассекреченным материалам, в период с 1971 по 1981 г. на ЧАЭС было зафиксировано 29 аварийных остановок, в основном из-за незначительных происшествий. СБУ также обнародовала документы о ликвидации последствий аварии в 1986 г. Несколько документов указывали на недостаток спецодежды, снаряжения и оборудования для проведения аварийных работ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных