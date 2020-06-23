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Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

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Сербский теннисист, первая ракетка Новак Джокович заразился коронавирусом, сообщил в своем Twitter спортивный журналист Саша Озмо. У жены спортсмена Елены также обнаружен коронавирус, тесты детей показали отрицательный результат.

Накануне стало известно о вспышке коронавируса на турнире Adria Tour, организованном Джоковичем. Заболели Григор Димитров, его тренер Виктор Троицки и его жена, а также Борн Чорич и фитнес-тренер Джоковича, писал Sky News. После обнаружения болезни у Димитрова соревнования остановили. Матчи, по данным The New York Times, проходили без введения ограничений по COVID-19, участники турнира выступали перед толпами зрителей, а также устраивали совместные вечеринки. Джокович стал четвертым участником Adria Tour, у которого диагностировали коронавирус, указывает Sky News.

В феврале 2020 г. Джокович стал восьмикратным победителем Australian Open. Он побеждал в этом турнире в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 и 2019 гг.). В общей сложности теннисист выиграл 17 турниров Большого шлема. Больше побед только у Рафаэля Надаля (19) и Роджера Федерера (20).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных