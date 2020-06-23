Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Накануне стало известно о вспышке коронавируса на турнире Adria Tour, организованном Джоковичем. Заболели Григор Димитров, его тренер Виктор Троицки и его жена, а также Борн Чорич и фитнес-тренер Джоковича, писал Sky News. После обнаружения болезни у Димитрова соревнования остановили. Матчи, по данным The New York Times, проходили без введения ограничений по COVID-19, участники турнира выступали перед толпами зрителей, а также устраивали совместные вечеринки. Джокович стал четвертым участником Adria Tour, у которого диагностировали коронавирус, указывает Sky News.