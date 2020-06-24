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ВОЗ: число больных с коронавирусом достигнет 10 млн на следующей неделе

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Число случаев заражения коронавирусом достигнет 10 млн уже на следующей неделе, передает Reuters ожидания генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебреисуса. По данным на сайте ВОЗ, число случаев к 24 июня превысило 9,1 млн человек. Университет Джонса Хопкинса, который подсчитывает данные в реальном времени, сообщает о 9,29 млн зараженных.

Ситуация с пандемией коронавируса остается напряженной, особенно в Центральной и Южной Америке, сказал руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. Он отметил, что пандемия на американском континенте в целом еще не достигла своего пика.

В США и Бразилии, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен более чем у 3,4 млн человек. Два американских государства занимают верхние строчки рейтинга стран с наибольшим числом заражений. На третьем месте – Россия; по данным федерального оперативного штаба, в стране выявлен 606 881 заболевший.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных