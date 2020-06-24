ВОЗ: число больных с коронавирусом достигнет 10 млн на следующей неделе

Ситуация с пандемией коронавируса остается напряженной, особенно в Центральной и Южной Америке, сказал руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. Он отметил, что пандемия на американском континенте в целом еще не достигла своего пика.