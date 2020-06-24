ВОЗ: число больных с коронавирусом достигнет 10 млн на следующей неделе
Число случаев заражения коронавирусом достигнет 10 млн уже на следующей неделе, передает Reuters ожидания генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебреисуса. По данным на сайте ВОЗ, число случаев к 24 июня превысило 9,1 млн человек. Университет Джонса Хопкинса, который подсчитывает данные в реальном времени, сообщает о 9,29 млн зараженных.
Ситуация с пандемией коронавируса остается напряженной, особенно в Центральной и Южной Америке, сказал руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. Он отметил, что пандемия на американском континенте в целом еще не достигла своего пика.
В США и Бразилии, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен более чем у 3,4 млн человек. Два американских государства занимают верхние строчки рейтинга стран с наибольшим числом заражений. На третьем месте – Россия; по данным федерального оперативного штаба, в стране выявлен 606 881 заболевший.