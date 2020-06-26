Футбольный матч «Оренбург» — «Краснодар» отменен из-за COVID-19 в клубе
Матч «Оренбурга» с «Краснодаром» должен был пройти 27 июня в Оренбурге на стадионе «Газовик». Накануне, 25 июня, «Оренбург» официально объявил об обнаружении COVID-19 у шести игроков и двух сотрудников клуба. Андреев считает, что с высокой долей вероятности клубу присудят техническое поражение от «Краснодара» со счетом — 0:3.
Сезон РПЛ 2019/2020 гг., который был приостановлен 17 марта из-за распространения коронавируса, возобновился 19 июня. Это уже третья вспышка коронавируса в клубах РПЛ с момента возобновления сезона. Так, отменен уже второй матч «Краснодара», ранее отменили их игру с «Динамо». Еще одна вспышка COVID-19 была в «Ростове», из-за чего клуб был вынужден отправить на матч 23-го тура в «Сочи» 16–17-летних игроков, которые потерпели разгромное поражение — 10:1.