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Футбольный матч «Оренбург» — «Краснодар» отменен из-за COVID-19 в клубе

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Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев сообщил о решении клуба не проводить домашний матч 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» из-за риска заражения игроков коронавирусной инфекцией, сообщает РБК.

Матч «Оренбурга» с «Краснодаром» должен был пройти 27 июня в Оренбурге на стадионе «Газовик». Накануне, 25 июня, «Оренбург» официально объявил об обнаружении COVID-19 у шести игроков и двух сотрудников клуба. Андреев считает, что с высокой долей вероятности клубу присудят техническое поражение от «Краснодара» со счетом — 0:3.

Сезон РПЛ 2019/2020 гг., который был приостановлен 17 марта из-за распространения коронавируса, возобновился 19 июня. Это уже третья вспышка коронавируса в клубах РПЛ с момента возобновления сезона. Так, отменен уже второй матч «Краснодара», ранее отменили их игру с «Динамо». Еще одна вспышка COVID-19 была в «Ростове», из-за чего клуб был вынужден отправить на матч 23-го тура в «Сочи» 16–17-летних игроков, которые потерпели разгромное поражение — 10:1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных