Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда
Иск к «Руси сидящей» рассматривала судья Невского районного суда Санкт-Петербурга Виктория Чернякова, сказала Романова. По данным из картотеки суда, 26 июня иск Идрисова к фонду о трудовом споре был удовлетворен частично. Суд постановил восстановить Идрисова на работе и выплатить ему 1,3 млн руб., таких денег у «Руси сидящей» нет, сказала руководитель фонда. Она заявила, что Идрисова уволили из-за его неспособности работать в команде и за то, что он брал деньги с подзащитных, защищая их от имени «Руси сидящей».
Проект будет работать без счетов и без юридического лица, сказала Романова и допустила, что у сотрудников «Руси сидящей» и у нее самой как директора организации могут быть проблемы. Она отметила, что не знает, как она будет платить налоги и обязательные платежи. «Да никак не буду», — ответила Романова самой себе. По ее словам, для обращающихся в организацию ничего не изменится.