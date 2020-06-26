Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

Проект будет работать без счетов и без юридического лица, сказала Романова и допустила, что у сотрудников «Руси сидящей» и у нее самой как директора организации могут быть проблемы. Она отметила, что не знает, как она будет платить налоги и обязательные платежи. «Да никак не буду», — ответила Романова самой себе. По ее словам, для обращающихся в организацию ничего не изменится.