Минтранс назвал сроки восстановления железнодорожного сообщения с другими странами
Международное железнодорожное сообщение может открыться в этом году, передает «Интерфакс» слова министра транспорта Евгения Дитриха. Сейчас министерство изучает обстоятельства, связанные с возможным всплеском заболеваемости COVID-19.
Дитрих уточнил, что страны, в которые жителям России разрешат выезжать в первую очередь, должны быть сопоставимы по уровню заболеваемости. Это позволит не дать возможности завести в Россию «новые большие объемы заболевания», сказал министр. В вопросе восстановления железнодорожного сообщения с другими странами, как и в аналогичном вопросе по авиаперевозкам, важна необходимость «синхронизации требований правил по безопасности», сказал министр. Он напомнил, что ранее общался по этому поводу с министром транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка.
20 марта Россия из-за распространения коронавируса остановила железнодорожное сообщение с другими странами, спустя неделю подобные ограничения были введены и для пассажирского авиатранспорта. 8 июня правительство разрешило россиянам выезжать в другие страны на работу и учебу, а также для того, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах.