Минтранс назвал сроки восстановления железнодорожного сообщения с другими странами

Дитрих уточнил, что страны, в которые жителям России разрешат выезжать в первую очередь, должны быть сопоставимы по уровню заболеваемости. Это позволит не дать возможности завести в Россию «новые большие объемы заболевания», сказал министр. В вопросе восстановления железнодорожного сообщения с другими странами, как и в аналогичном вопросе по авиаперевозкам, важна необходимость «синхронизации требований правил по безопасности», сказал министр. Он напомнил, что ранее общался по этому поводу с министром транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка.