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Минтранс назвал сроки восстановления железнодорожного сообщения с другими странами

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Международное железнодорожное сообщение может открыться в этом году, передает «Интерфакс» слова министра транспорта Евгения Дитриха. Сейчас министерство изучает обстоятельства, связанные с возможным всплеском заболеваемости COVID-19.

Дитрих уточнил, что страны, в которые жителям России разрешат выезжать в первую очередь, должны быть сопоставимы по уровню заболеваемости. Это позволит не дать возможности завести в Россию «новые большие объемы заболевания», сказал министр. В вопросе восстановления железнодорожного сообщения с другими странами, как и в аналогичном вопросе по авиаперевозкам, важна необходимость «синхронизации требований правил по безопасности», сказал министр. Он напомнил, что ранее общался по этому поводу с министром транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка.

20 марта Россия из-за распространения коронавируса остановила железнодорожное сообщение с другими странами, спустя неделю подобные ограничения были введены и для пассажирского авиатранспорта. 8 июня правительство разрешило россиянам выезжать в другие страны на работу и учебу, а также для того, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных