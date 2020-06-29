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В Москве произошел взрыв в жилом доме

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В доме № 3 на улице Проходчиков произошел взрыв, случившийся после него пожар охватил четыре квартиры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию о взрыве на северо-востоке Москвы подтверждает «РИА Новости». В столичном главке МЧС подтвердили «РИА Новости» информацию о пожаре. Прокуратура начала проверку по факту хлопка и пожара, передает «РИА Новости» заявление прокуратуры.

Во время взрыва и пожара пострадали семь человек, сообщают источники «РИА Новости» и «Интерфакса». В МЧС сообщили о пятерых пострадавших, трое из них госпитализированы, передает ТАСС.

Из здания вывели пять человек, информации о пострадавших нет, уточнили в МЧС. Пожар начался после хлопка газа, сообщает источник «РИА Новости», источник ТАСС подтверждает, что взрыв мог произойти из-за утечки газа или нарушения эксплуатации газового оборудования. Взрывом нарушены внутренние перекрытия дома, сказал источник ТАСС. В 14.03 мск пожар был локализован, в 14.32 – потушен, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных