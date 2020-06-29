В Москве произошел взрыв в жилом доме
В доме № 3 на улице Проходчиков произошел взрыв, случившийся после него пожар охватил четыре квартиры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию о взрыве на северо-востоке Москвы подтверждает «РИА Новости». В столичном главке МЧС подтвердили «РИА Новости» информацию о пожаре. Прокуратура начала проверку по факту хлопка и пожара, передает «РИА Новости» заявление прокуратуры.
Во время взрыва и пожара пострадали семь человек, сообщают источники «РИА Новости» и «Интерфакса». В МЧС сообщили о пятерых пострадавших, трое из них госпитализированы, передает ТАСС.
Из здания вывели пять человек, информации о пострадавших нет, уточнили в МЧС. Пожар начался после хлопка газа, сообщает источник «РИА Новости», источник ТАСС подтверждает, что взрыв мог произойти из-за утечки газа или нарушения эксплуатации газового оборудования. Взрывом нарушены внутренние перекрытия дома, сказал источник ТАСС. В 14.03 мск пожар был локализован, в 14.32 – потушен, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.