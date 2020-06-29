В Москве произошел взрыв в жилом доме

В доме № 3 на улице Проходчиков произошел взрыв, случившийся после него пожар охватил четыре квартиры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию о взрыве на северо-востоке Москвы подтверждает «РИА Новости». В столичном главке МЧС подтвердили «РИА Новости» информацию о пожаре. Прокуратура начала проверку по факту хлопка и пожара, передает «РИА Новости» заявление прокуратуры.