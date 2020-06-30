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«Вектор» сообщил об успехе трех прототипов вакцины в защите от коронавируса

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Испытания на способность формировать иммунный ответ на коронавирус успешно прошли три прототипа вакцины от COVID-19. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, «это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты». Максютов отметил, что самая большая сложность – создать безопасный препарат, который будет способен сформировать защиту от болезни у тех, кто будет вакцинирован. По словам гендиректора «Вектора», в центре над вакцинами нового поколения работают более 100 сотрудников сразу в нескольких группах.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала центр «Вектор» одним из лидеров по созданию вакцины от коронавируса. В конце мая Максютов в интервью ТАСС рассказал, что ученые отобрали три наиболее перспективных препарата, испытав на чувствительных животных 25 вариантов вакцины. Три варианта «были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства». Датой начала клинических исследований на людях гендиректор «Вектора» назвал тогда 29 июня. Он сообщил, что подготовка к массовому производству вакцин идет уже сейчас. Регистрация вакцины планируется на сентябрь. По словам гендиректора «Вектора», вакцинация населения начнется в самые короткие сроки после ее регистрации.

Помимо новосибирского центра разработкой вакцины от коронавируса занимаются научные центры Минздрава, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Минобороны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 июня, в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, 16 из них уже проходят клинические испытания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных