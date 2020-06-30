«Вектор» сообщил об успехе трех прототипов вакцины в защите от коронавируса

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала центр «Вектор» одним из лидеров по созданию вакцины от коронавируса. В конце мая Максютов в интервью ТАСС рассказал, что ученые отобрали три наиболее перспективных препарата, испытав на чувствительных животных 25 вариантов вакцины. Три варианта «были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства». Датой начала клинических исследований на людях гендиректор «Вектора» назвал тогда 29 июня. Он сообщил, что подготовка к массовому производству вакцин идет уже сейчас. Регистрация вакцины планируется на сентябрь. По словам гендиректора «Вектора», вакцинация населения начнется в самые короткие сроки после ее регистрации.