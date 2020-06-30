«Вектор» сообщил об успехе трех прототипов вакцины в защите от коронавируса
Испытания на способность формировать иммунный ответ на коронавирус успешно прошли три прототипа вакцины от COVID-19. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
По его словам, «это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты». Максютов отметил, что самая большая сложность – создать безопасный препарат, который будет способен сформировать защиту от болезни у тех, кто будет вакцинирован. По словам гендиректора «Вектора», в центре над вакцинами нового поколения работают более 100 сотрудников сразу в нескольких группах.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала центр «Вектор» одним из лидеров по созданию вакцины от коронавируса. В конце мая Максютов в интервью ТАСС рассказал, что ученые отобрали три наиболее перспективных препарата, испытав на чувствительных животных 25 вариантов вакцины. Три варианта «были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства». Датой начала клинических исследований на людях гендиректор «Вектора» назвал тогда 29 июня. Он сообщил, что подготовка к массовому производству вакцин идет уже сейчас. Регистрация вакцины планируется на сентябрь. По словам гендиректора «Вектора», вакцинация населения начнется в самые короткие сроки после ее регистрации.
Помимо новосибирского центра разработкой вакцины от коронавируса занимаются научные центры Минздрава, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Минобороны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 июня, в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, 16 из них уже проходят клинические испытания.