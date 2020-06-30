Песков анонсировал обращение Путина к россиянам накануне 1 июля
Президент России Владимир Путин выступит 30 июня с телеобращением к россиянам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обращение ориентировочно запланировано на 14.00 мск, сказал он.
Ранее, 26 июня, Песков допустил обращение Путина перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию. «Вы знаете, что перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам», — аргументировал Песков в конце прошлой недели.