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Песков анонсировал обращение Путина к россиянам накануне 1 июля

Ведомости

Президент России Владимир Путин выступит 30 июня с телеобращением к россиянам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обращение ориентировочно запланировано на 14.00 мск, сказал он.

Ранее, 26 июня, Песков допустил обращение Путина перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию. «Вы знаете, что перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам», — аргументировал Песков в конце прошлой недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных