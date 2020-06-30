Минкомсвязи удалило данные россиян, полученные для выдачи цифровых пропусков
Личные данные россиян, которые были собраны для оформления цифровых пропусков в российских регионах, удалены после ослабления пропускного режима, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя Минкомсвязи Максута Шадаева. «Мы все удалили», ‒ сказал он.
Минкомсвязи запустило приложение для получения пропусков в апреле. Оно могло действовать только в регионах. В Москве пропуска оформлялись через сайт мэрии mos.ru.
8 июня департамент информационных технологий Москвы пообещал удалить личные данные, полученные для оформления цифровых пропусков в Москве.
Система цифровых пропусков для поездок на всех видах транспорта была введена в Москве с 15 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июня отменил пропускной режим.