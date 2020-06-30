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Минкомсвязи удалило данные россиян, полученные для выдачи цифровых пропусков

Ведомости

Личные данные россиян, которые были собраны для оформления цифровых пропусков в российских регионах, удалены после ослабления пропускного режима, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя Минкомсвязи Максута Шадаева. «Мы все удалили», ‒ сказал он. 

Минкомсвязи запустило приложение для получения пропусков в апреле. Оно могло действовать только в регионах. В Москве пропуска оформлялись через сайт мэрии mos.ru.

8 июня департамент информационных технологий Москвы пообещал удалить личные данные, полученные для оформления цифровых пропусков в Москве.

Система цифровых пропусков для поездок на всех видах транспорта была введена в Москве с 15 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июня отменил пропускной режим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных