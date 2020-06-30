Минкомсвязи удалило данные россиян, полученные для выдачи цифровых пропусков

Личные данные россиян, которые были собраны для оформления цифровых пропусков в российских регионах, удалены после ослабления пропускного режима, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя Минкомсвязи Максута Шадаева. «Мы все удалили», ‒ сказал он.