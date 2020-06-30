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СКР нашел смягчающие обстоятельства в деле сестер Хачатурян

Ведомости

Следователи завершили дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявили «Интерфаксу» в Следственном комитете России (СКР). Теперь дело передано в прокуратуру. По мнению следствия, в деле есть смягчающие вину девушек обстоятельства.

«Дело в отношении Кристины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении Марии Хачатурян — с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера», — отметили в СКР.

В ведомстве уточнили, что при оценке их действий было установлено, что мотивом убийства стала личная неприязнь к отцу, которая была вызвана причинением физических и психических страданий на протяжении длительного периода. Именно это обстоятельство учитывается как смягчающее вину.

Проведенные психолого-психиатрические экспертизы установили, что двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими, отметили в СКР.

В мае адвокат одной из сестер Алексей Липцер рассказал «Интерфаксу», что после проведения дополнительного расследования СКР отказался рассматривать действия систер как самооборону, несмотря на мнение Генпрокуратуры.

В июле 2018 г. тело Михаила Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери. Они признались в убийстве и заявили, что отец долгое время издевался над ними. Сначала суд заключил их под стражу, но позже изменил им меру пресечения на запрет определенных действий. В начале декабря этого года СКР завершил расследование уголовного дела.

Ранее по теме: Пикеты в защиту сестер Хачатурян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных