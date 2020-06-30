СКР нашел смягчающие обстоятельства в деле сестер Хачатурян
Следователи завершили дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявили «Интерфаксу» в Следственном комитете России (СКР). Теперь дело передано в прокуратуру. По мнению следствия, в деле есть смягчающие вину девушек обстоятельства.
«Дело в отношении Кристины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении Марии Хачатурян — с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера», — отметили в СКР.
В ведомстве уточнили, что при оценке их действий было установлено, что мотивом убийства стала личная неприязнь к отцу, которая была вызвана причинением физических и психических страданий на протяжении длительного периода. Именно это обстоятельство учитывается как смягчающее вину.
Проведенные психолого-психиатрические экспертизы установили, что двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими, отметили в СКР.
В мае адвокат одной из сестер Алексей Липцер рассказал «Интерфаксу», что после проведения дополнительного расследования СКР отказался рассматривать действия систер как самооборону, несмотря на мнение Генпрокуратуры.
В июле 2018 г. тело Михаила Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери. Они признались в убийстве и заявили, что отец долгое время издевался над ними. Сначала суд заключил их под стражу, но позже изменил им меру пресечения на запрет определенных действий. В начале декабря этого года СКР завершил расследование уголовного дела.