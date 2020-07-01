Андрея Малахова заметили на акции против поправок в Конституцию

На Пушкинской площади в Москве собираются участники акции протеста против поправок к Конституции. По оценкам «МБХ-медиа», на площадь пришли несколько сотен человек, среди них политик Юлия Галямина, муниципальный депутат Илья Азар. На Пушкинской площади также был замечен журналист Андрей Малахов, сообщает «МБХ-медиа». У памятника Пушкину начались одиночные пикеты.