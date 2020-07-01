Андрея Малахова заметили на акции против поправок в Конституцию
На Пушкинской площади в Москве собираются участники акции протеста против поправок к Конституции. По оценкам «МБХ-медиа», на площадь пришли несколько сотен человек, среди них политик Юлия Галямина, муниципальный депутат Илья Азар. На Пушкинской площади также был замечен журналист Андрей Малахов, сообщает «МБХ-медиа». У памятника Пушкину начались одиночные пикеты.
Сотрудники полиции раздают протестующим маски.
На Пушкинской площади, где собрались противники поправок в Конституцию, полиция раздает маски. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/mt5TEtFGJS— МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 1, 2020
По информации «Новой газеты», недалеко от места проведения акции находится автобус с сотрудниками ОМОНа и три машины полиции. Акция носит мирный характер. На данный момент сведений о задержаниях нет.
1 июля по всей стране проходит голосование по поправкам к Конституции. По предварительным данным, за изменение Основного закона голоса отдали 70,92% россиян, против высказались 28,07% проголосовавших, обработано 10% протоколов. Явка составила более 63%.