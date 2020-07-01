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Андрея Малахова заметили на акции против поправок в Конституцию

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На Пушкинской площади в Москве собираются участники акции протеста против поправок к Конституции. По оценкам «МБХ-медиа», на площадь пришли несколько сотен человек, среди них политик Юлия Галямина, муниципальный депутат Илья Азар. На Пушкинской площади также был замечен журналист Андрей Малахов, сообщает «МБХ-медиа». У памятника Пушкину начались одиночные пикеты.

Сотрудники полиции раздают протестующим маски.

По информации «Новой газеты», недалеко от места проведения акции находится автобус с сотрудниками ОМОНа и три машины полиции. Акция носит мирный характер. На данный момент сведений о задержаниях нет.

1 июля по всей стране проходит голосование по поправкам к Конституции. По предварительным данным, за изменение Основного закона голоса отдали 70,92% россиян, против высказались 28,07% проголосовавших, обработано 10% протоколов. Явка составила более 63%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных