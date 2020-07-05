СКР возбудил дело после гибели людей на стройке в Кировской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после гибели людей при обрушении перекрытий на строительстве торгового центра в Кировской области. Дело возбуждено по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погибли люди), говорится в сообщении ведомства.