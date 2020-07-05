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СКР возбудил дело после гибели людей на стройке в Кировской области

Ведомости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после гибели людей при обрушении перекрытий на строительстве торгового центра в Кировской области. Дело возбуждено по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погибли люди), говорится в сообщении ведомства.

Перекрытия обрушились в городе Зуевка. Точное количество погибших в сообщении СКР не называется. Глава Зуевского района Анатолий Кощеев рассказал ТАСС о четырех погибших и одном пострадавшем. «РИА Новости» со ссылкой на региональные экстренные службы сообщает о трех погибших и одном пострадавшем.

Одноэтажное здание торгового центра строил частный инвестор на своей территории, у него было разрешение на строительство, заявил Кощеев. На месте происшествия работают спасатели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных