Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Из-за бубонной чумы в Монголии начали отлов грызунов в приграничной Бурятии

Ведомости

Роспотребнадзор по республике Бурятия организовал отлов мышевидных грызунов в приграничных с Монголией районах. Отловленных проверяют на наличие микроба чумы из-за выявленных случаев заболевания бубонной чумой в Монголии, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Отлов мелких мышевидных грызунов предусмотрен оперативным планом действий по нераспространению бубонной чумы из Монголии, сообщили в санитарном ведомстве. Все результаты исследований, проведенные ранее в Бурятии на наличие антигена возбудителя чумы, показали отрицательный результат, отметили в пресс-службе.

В Монголии располагаются активные природные очаги чумы, а в приграничных с Россией районах регистрируются единичные случаи этого заболевания, которые связаны, как правило, с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка, объяснили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что завоз чумы из Монголии или Китая в Россию минимален ввиду того, что границы закрыты из-за пандемии коронавируса, однако существует риск распространения инфекций из Тувы, Алтая, Забайкальского края, где также есть активные природные очаги чумы.

В понедельник, 6 июля, китайские СМИ сообщил о чуме у 15-летнего подростка на западе Монголии, в аймаке (районе) Баян-Улгий. Он употреблял в пищу мясо сурков. Ранее два случая заражения чумой этим летом зафиксировали на западе Монголии и один – в китайской Внутренней Монголии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных