Из-за бубонной чумы в Монголии начали отлов грызунов в приграничной Бурятии
Роспотребнадзор по республике Бурятия организовал отлов мышевидных грызунов в приграничных с Монголией районах. Отловленных проверяют на наличие микроба чумы из-за выявленных случаев заболевания бубонной чумой в Монголии, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Отлов мелких мышевидных грызунов предусмотрен оперативным планом действий по нераспространению бубонной чумы из Монголии, сообщили в санитарном ведомстве. Все результаты исследований, проведенные ранее в Бурятии на наличие антигена возбудителя чумы, показали отрицательный результат, отметили в пресс-службе.
В Монголии располагаются активные природные очаги чумы, а в приграничных с Россией районах регистрируются единичные случаи этого заболевания, которые связаны, как правило, с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка, объяснили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что завоз чумы из Монголии или Китая в Россию минимален ввиду того, что границы закрыты из-за пандемии коронавируса, однако существует риск распространения инфекций из Тувы, Алтая, Забайкальского края, где также есть активные природные очаги чумы.
В понедельник, 6 июля, китайские СМИ сообщил о чуме у 15-летнего подростка на западе Монголии, в аймаке (районе) Баян-Улгий. Он употреблял в пищу мясо сурков. Ранее два случая заражения чумой этим летом зафиксировали на западе Монголии и один – в китайской Внутренней Монголии.