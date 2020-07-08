Из-за бубонной чумы в Монголии начали отлов грызунов в приграничной Бурятии

В Монголии располагаются активные природные очаги чумы, а в приграничных с Россией районах регистрируются единичные случаи этого заболевания, которые связаны, как правило, с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка, объяснили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что завоз чумы из Монголии или Китая в Россию минимален ввиду того, что границы закрыты из-за пандемии коронавируса, однако существует риск распространения инфекций из Тувы, Алтая, Забайкальского края, где также есть активные природные очаги чумы.