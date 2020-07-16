НКО просят Роспотребнадзор открыть двери в детдомах для волонтеров
Благотворительные и некоммерческие организации со всей России обратились к главному санитарному врачу Анне Поповой с требованием разработать порядок посещения сиротских учреждений волонтерами, внешними психологами, репетиторами, а также родственниками, друзьями и кандидатами в приемные родители. Это необходимо из-за постановления Роспотребнадзора о продлении режима изоляции для детских домов, домов ребенка, интернатов до 2021 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на лидеров некоммерческого сектора, работающих с сиротами.
Роспотребнадзор 30 июня утвердил новые санитарно-эпидемиологические правила работы организаций, в которых дети получают образовательные, социальные и иные услуги, «в условиях распространения коронавирусной инфекции». Ими, в частости, до 1 января 2021 г. запретили доступ в социальные организации для детей с круглосуточным пребыванием людей, которые не связаны с деятельностью этих учреждений. Запрет Роспотребнадзора затронул детские дома, дома ребенка и детские дома-интернаты, отмечает Уварова. С марта, дети, живущие вне семей и дома, оказались изолированы от внешнего мира, добавляет она, называя такой режим «особым режимом хранения детей». Она добавила, что волонтеры помогали детям социализироваться, контактировать с внешним миром, безопасно строить отношения с другими людьми, они также контролируют, что на самом деле происходит в детдомах.
По мнению директора благотворительного фонда «Измени одну жизнь» Яны Леоновой, постановление Роспотребнадзора «неконкретное». Многие НКО имеют соглашения о сотрудничестве с детскими домами и интернатами, но во многих регионах постановлением воспользовались именно для того, чтобы не допускать представителей НКО в них. По словам собеседников газеты, из-за запрета с апреля практически приостановлена работа по привлечению приемных родителей. Так, фонд «Измени одну жизнь» много лет снимал видеоанкеты детей-сирот и размещал их в региональных и федеральном банках данных., тем же заняты и «Петербургские родители». Как рассказала Леонова, из 60 регионов, куда направлялись просьбы дать разрешения для съемочных групп, разрешения дали только три. Уварова сообщила, что региональный банк данных детей-сирот и детей без попечения родителей не обновлялся четыре месяца. «Семейное устройство детей остановлено, его нет», — сказала она.
Собеседница газеты напомнила, что порядок усыновления или оформления детей под опеку установлен законодательством, в нем прописана обязательная встреча будущего приемного родителя и ребенка. «Лишая приемных родителей возможности знакомиться с детьми, власти ставят крест на семейном устройстве», — считает Уварова. Руководитель благотворительной организации «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская отмечает, что «новый документ Роспотребнадзора снова запирает двери учреждений». Собеседники газеты говорят и о том, что ряд учреждений не разрешают родственникам навещать детей, ссылаясь на противоэпидемические меры, а это является прямым нарушением прав ребенка.