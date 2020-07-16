НКО просят Роспотребнадзор открыть двери в детдомах для волонтеров

По мнению директора благотворительного фонда «Измени одну жизнь» Яны Леоновой, постановление Роспотребнадзора «неконкретное». Многие НКО имеют соглашения о сотрудничестве с детскими домами и интернатами, но во многих регионах постановлением воспользовались именно для того, чтобы не допускать представителей НКО в них. По словам собеседников газеты, из-за запрета с апреля практически приостановлена работа по привлечению приемных родителей. Так, фонд «Измени одну жизнь» много лет снимал видеоанкеты детей-сирот и размещал их в региональных и федеральном банках данных., тем же заняты и «Петербургские родители». Как рассказала Леонова, из 60 регионов, куда направлялись просьбы дать разрешения для съемочных групп, разрешения дали только три. Уварова сообщила, что региональный банк данных детей-сирот и детей без попечения родителей не обновлялся четыре месяца. «Семейное устройство детей остановлено, его нет», — сказала она.