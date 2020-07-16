В Госдуме предложили увеличить штраф для шумных соседей до 50 000 рублей

По его словам, соответствующие поправки в Жилищный кодекс РФ Госдума рассмотрит осенью. В законе пропишут несколько новых правил, которые возлагают дополнительную обязанность на владельцев квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах. В частности, предполагается ужесточить соблюдение режима тишины ночью. Выборный считает, что шумных соседей нужно штрафовать не на 3000–10 000 руб., как это происходит сейчас, а на более значительные суммы – до 50 000 руб. «Планку можно поднять, чтобы у правоохранителей была серьезная вариативность в зависимости от конкретной ситуации», – пояснил парламентарий.