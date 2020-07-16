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В Госдуме предложили увеличить штраф для шумных соседей до 50 000 рублей

Ведомости

В России сумму штрафа за нарушение тишины в многоквартирном доме могут увеличить до 50 000 руб., рассказал в интервью «Парламентской газете» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, соответствующие поправки в Жилищный кодекс РФ Госдума рассмотрит осенью. В законе пропишут несколько новых правил, которые возлагают дополнительную обязанность на владельцев квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах. В частности, предполагается ужесточить соблюдение режима тишины ночью. Выборный считает, что шумных соседей нужно штрафовать не на 3000–10 000 руб., как это происходит сейчас, а на более значительные суммы – до 50 000 руб. «Планку можно поднять, чтобы у правоохранителей была серьезная вариативность в зависимости от конкретной ситуации», – пояснил парламентарий.

Каждый регион должен самостоятельно устанавливать время режима тишины. Должны учитываться местные особенности, такие как наступление темноты, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных