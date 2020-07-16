Футбольный матч «Сочи» — «Тамбов» отменен из-за коронавируса у спортсменов

Сезон РПЛ 2019/2020, который был приостановлен 17 марта из-за распространения коронавируса, возобновился 19 июня. Это уже четвертая вспышка коронавируса в клубах РПЛ с момента возобновления сезона. Так, отменен второй матч «Краснодара», ранее отменили их игру с «Динамо». Еще одна вспышка COVID-19 была в «Ростове», из-за чего клуб был вынужден отправить на матч 23-го тура в «Сочи» 16–17-летних игроков, которые потерпели разгромное поражение ‒ 10:1.