Футбольный матч «Сочи» — «Тамбов» отменен из-за коронавируса у спортсменов
Футбольный клуб «Сочи» не сможет принять участие в игре 29-го тура Российской премьер-лиги против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса в команде, пишет «Sports.ru». Девять футболистов сочинского клуба сдали 16 июля положительные тесты на COVID-19.
Клуб уведомил об этом региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. Команде могут засчитать техническое поражение от «Тамбова» со счетом 0:3, отмечает издание.
Сезон РПЛ 2019/2020, который был приостановлен 17 марта из-за распространения коронавируса, возобновился 19 июня. Это уже четвертая вспышка коронавируса в клубах РПЛ с момента возобновления сезона. Так, отменен второй матч «Краснодара», ранее отменили их игру с «Динамо». Еще одна вспышка COVID-19 была в «Ростове», из-за чего клуб был вынужден отправить на матч 23-го тура в «Сочи» 16–17-летних игроков, которые потерпели разгромное поражение ‒ 10:1.